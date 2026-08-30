Homicidios

Revelan Imágenes del Presunto Asesino de Creador de Contenido César Gastélum

Las autoridades poblanas confirmaron el arresto del hombre involucrado en el homicidio de César Gastélum en el municipio de San Andrés Cholula.

Detenido San Andrés Cholula Puebla Homicidio César Daniel Nolazgo Gastélum Culiacán SinaloaDetienen a Presunto Asesino de Creador de Contenido en San Andrés Cholula, Puebla. Foto: X @FiscaliaPuebla

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Revelan imágenes del arresto del presunto asesino del creador de contenido César Gastélum en Puebla. Descubre cómo se llevó a cabo esta operación.

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