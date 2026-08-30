Revelan Imágenes del Presunto Asesino de Creador de Contenido César Gastélum

La Fiscalía General del Estado (FGE) de Puebla reveló el momento de la detención de uno de los dos hombres, uno de ellos presuntamente vinculados con el homicidio de César Daniel Nolazgo Gastélum, creador de contenido asesinado en Culiacán, Sinaloa.

Se trata de Jesús Alberto ‘N’, quien fue aprehendido junto con otro hombre el miércoles 26 de agosto en la junta auxiliar de San Antonio Cacalotepec, perteneciente al municipio poblano de San Andrés Cholula, donde también murió uno de sus acompañantes y uno más terminó lesionado.

En coordinación con autoridades federales y estatales, la FGE Puebla participó en la detención de dos masculinos en San Bernardino Tlaxcalancingo.



Uno estaría relacionado con el homicidio de un creador de contenido ocurrido en Culiacán, Sinaloa.



La investigación y coordinación… pic.twitter.com/mHk1qQyyNg — FGE Puebla (@FiscaliaPuebla) August 29, 2026

En dicha localidad se realizó un fuerte dispositivo de seguridad encabezado por agentes de la Fiscalía General de la República (FGR), Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) federal, Guardia Nacional y la FGE Puebla.

César Daniel Nolazgo Gastélum fue asesinado la noche del martes 4 de agosto de 2026, mientras hacía una transmisión en vivo en sus redes sociales desde Culiacán, Sinaloa.

Vestido como repartidor y acompañado de dos jóvenes, transmitía afuera de un restaurante de comida rápida en el Desarrollo Urbano Tres Ríos, cuando fue atacado de un balazo en la cabeza por hombres que viajaban en una motocicleta.

Con información de N+

GMAZ