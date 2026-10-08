Convocatoria SUAyED 2026: ¿Cuándo y A Qué Hora Abre Registro en Línea para Segunda Vuelta UNAM?

Atención, aspirante. Si deseas aplicar al examen de Segunda Vuelta de la Universidad Nacional Autónoma de México para la modalidad Abierta y a Distancia, sigue leyendo porque en N+ te damos a conocer la hora exacta en la que la UNAM abrirá el registro.

La inscripción al concurso de Selección Noviembre 2026 se hará en línea, y dado que estas modalidades cuentan con una amplía oferta académica, ya te dimos a conocer cuáles son las licenciaturas con lugares disponibles.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Examen UNAM: Fechas de Convocatoria para Sistema Abierto y a Distancia

¿Cuándo y a qué hora abre registro SUAyED para Segunda Vuelta UNAM?

Tras la polémica que se suscitó con los exámenes de ingreso para Licenciatura, la Máxima Casa de Estudios ha comunicado que los aspirantes presentarán el examen de admisión en el lugar, día y ahora que señale la Cita de Examen.

En el caso del Valle de México, será en la Ciudad de México donde se presentará el examen. Mientras que los aspirantes foráneos contarán con 5 sedes: Mérida, Yucatán; Morelia, Michoacán; Oaxaca, Oaxaca y Tijuana, Baja California.

El registro en línea para el examen estará disponible a partir de las 14:00 horas de este jueves 8 de octubre de 2026, y hasta el próximo lunes 12 del mes a las 19:00 horas (hora de Ciudad de México).

Pasos para registrarse a la convocatoria SUAyED de la UNAM 2026

Lee la convocatoria SUAyED 2026. Acepta los Términos y condiciones del Instructivo de la Convocatoria, dando clic en el botón 'Sí Acepto'. Lee las indicaciones para crear "TU SITIO". Registra un correo electrónico y contraseña. Confirma el correo electrónico. Llena el Formulario de Registro a la Segunda Vuelta SUAyED de la UNAM. Descarga, Guarda e Imprime tu Registro.

Toma en cuenta que el correo electrónico y contraseña que utilices para crear tu SITIO serán fundamentales para volver a iniciar sesión en todas y cada una de las etapas.

Link para Registro Segunda Vuelta UNAM: Concurso Noviembre 2026

El registro en línea se hace a través de la página www.case.unam.mx, donde los aspirantes deben seleccionar el apartado 'Convocatoria Licenciatura UNAM Noviembre 2026'.

El costo del examen UNAM es de 490 pesos, costo que podrá ser cubierto del 8 al 13 de octubre de 2026.

Toma en cuenta que para realizar tu registro debes tener a la mano los siguientes datos:

Clave del Centro de Trabajo (CCT), nombre completo de la institución educativa donde cursas o cursaste el bachillerato.

Acta de Nacimiento

CURP

Número de Seguridad Social (NSS) del IMSS.

La UNAM informó que con el propósito de que los aspirantes no hagan pagos de más, el sistema te permitirá realizar modificaciones de elección de carrera, plantel o modalidad del 8 al 12 de octubre.

Ojo, porque estas modificaciones sólo aplicarán para aquellos que no hayan confirmado su depósito y descargado la fecha de pago. Una vez emitido este documento, no se podrá realizar cambio alguno.