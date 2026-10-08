Convocatoria SUAyED 2026: ¿Cuándo y A Qué Hora Abre Registro en Línea para Segunda Vuelta UNAM?

Atención, aspirante. Si deseas aplicar al examen de Segunda Vuelta de la Universidad Nacional Autónoma de México para la modalidad Abierta y a Distancia, sigue leyendo porque en N+ te damos a conocer la hora exacta en la que la UNAM abrirá el registro.
¿Cuándo y a qué hora abre registro SUAyED para Segunda Vuelta UNAM?
Tras la polémica que se suscitó con los exámenes de ingreso para Licenciatura, la Máxima Casa de Estudios ha comunicado que los aspirantes presentarán el examen de admisión en el lugar, día y ahora que señale la Cita de Examen.
En el caso del Valle de México, será en la Ciudad de México donde se presentará el examen. Mientras que los aspirantes foráneos contarán con 5 sedes: Mérida, Yucatán; Morelia, Michoacán; Oaxaca, Oaxaca y Tijuana, Baja California.
El registro en línea para el examen estará disponible a partir de las 14:00 horas de este jueves 8 de octubre de 2026, y hasta el próximo lunes 12 del mes a las 19:00 horas (hora de Ciudad de México).
Pasos para registrarse a la convocatoria SUAyED de la UNAM 2026