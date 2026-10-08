Educación

Convocatoria SUAyED 2026: ¿Cuándo y A Qué Hora Abre Registro en Línea para Segunda Vuelta UNAM?

El instructivo de la convocatoria 2026 disponible a consulta en línea contiene las fechas clave, requisitos y especificaciones para aplicar al segundo examen

Biblioteca de la UNAM. Convocatoria SUAyED 2026 para Segunda Vuelta en Otoño.El pasado 5 de octubre, la UNAM publicó los requisitos, fechas clave e instrucciones para hacer el registro a la segunda vuelta en 2026. Foto: Cuartoscuro.

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