Huracán Isaias Toca Tierra como Categoría 2 en Destin, Florida

El huracán Isaias ha golpeado esta tarde en Florida como categoría 2 en la escala Saffir-Simpson. El meteoro golpeó con vientos de hasta 175 kilómetros por hora, tras haberse degrada de categoría antes de golpear la costa, según informó el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos. Alabama y Georgia también están en alerta máxima por el fenómeno.

Isaias impactó con especial fuerza las ciudades de Destin y Pensacola, en la zona noroeste del estado, conocida como Panhandle (”Mango de Sartén”, en español). La presión atmosférica ha descendido hasta los 967 milibares, indicativo de un huracán de gran intensidad. El meteoro se mueve a una velocidad de 30 kilómetros por hora hacia el norte.

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La NOAA advirtió que la combinación de una peligrosa marejada ciclónica y la marea provocará inundaciones en zonas normalmente secas cerca de la costa, a medida que el nivel del agua suba y avance tierra adentro desde la línea de costa. El condado de Okaloosa, que incluye a las ciudades de Fort Walton Beach y Destin, mantienen una alerta por inundación repentina.

El Centro Nacional de Huracanes, que pertenece a la NOAA, también advirtió que las casas con estructura de madera bien construidas podrían sufrir daños importantes en los techos y el revestimiento exterior. Además, se anticipa que las inundaciones repentinas arranquen o partan árboles de raíces poco profundas, lo que podría bloquear los caminos.

Se prevé una interrupción casi total del suministro eléctrico. En varias zonas del estado, como en Panama City, la marejada ciclónica ha alcanzado 1.7 metros de altura.

Cerca de las 8:30 de la noche, el Centro Nacional de Huracanes informó que Isaias tocó tierra en la ciudad de Destin. En el momento del contacto, el huracán tenía vientos de 165 kilómetros por hora y se mantenía en la categoría 2.