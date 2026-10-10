Pronóstico del tiempo

Huracán Isaias Toca Tierra como Categoría 2 en Destin, Florida

El huracán golpeó las costas de Estados Unidos con vientos sostenidos de 175 kilómetros por hora; además de Florida, Georgia y Alabama están en alerta

El huracán Isaias golpeó FloridaEl huracán Isaias golpeó Florida. Foto: NOAA

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El Huracán Isaias Toca Tierra como Categoría 3 en Florida, EUA; Hay 3 Estados en Alerta | N+