Activan Alerta Amarilla en toda la CDMX por Lluvias Fuertes Hasta la Noche de Este Viernes

Debido a las fuertes lluvias que ya se registran esta tarde, las autoridades de Protección Civil activaron la Alerta Amarilla para toda la CDMX; estos son los detalles.

Según los pronósticos, se espera la intensificación de precipitaciones fuertes que se extenderán hacia la madrugada del sábado 10 de octubre en todas las demarcaciones de la Ciudad de México.

Las lluvias serán de entre 15 y 29 mm, por lo que podrían causar inundaciones y encharcamientos de consideración, así como caídas de ramas, árboles y lonas.

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En tanto, la Comisión Nacional del Agua (Conagua), explicó que estas condiciones climatológicas serán con intensidad desde las 18:00 a las 21:00 horas.

"Las lluvias fuetes podrían originar encharcamientos e inundaciones en zonas bajas; así como reducción de la visibilidad en tramos carreteros", afirmó.

Asimismo, la Conagua pronostica descargas eléctricas y rachas de viento de 30 a 40 km/h. Es importante que consideres que no solo la Ciudad de México se verá afectada, ya que según los monitores satelitales muestran que varias regiones del Estado de México también tendrán lluvias fuertes.

Por esta razón, piden especial atención a los habitantes de Tejupilco, Valle de Bravo, Toluca, Lerma, Ixtapan de la Sal, Atlacomulco, Cuautitlán Izcalli y Naucalpan.

La alerta se extiende a los municipios de Tlalnepantla, Tultitlán, Zumpango, Ecatepec, Texcoco, Nezahualcóyotl, Chimalhuacán y Amecameca.

EPP