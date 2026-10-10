Pronóstico del tiempo

Activan Alerta Amarilla en toda la CDMX por Lluvias Fuertes Hasta la Noche de Este Viernes

No Guardes el Paraguas. Las autoridades piden a la población estar alerta ante las posibles afectaciones derivadas de las tormentas

Autoridades activaron la alerta amarilla en toda la CDMXFoto: Cuartoscuro
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