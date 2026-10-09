Pronostican que Huracán Simon Podría Llegar a Categoría 4: Lista de Estados en Mayor Riesgo

El huracán Simon podría intensificarse hasta alcanzar la categoría 4 en la escala Saffir-Simpson mientras avanza por el océano Pacífico, lo que mantiene bajo vigilancia a cinco estados de México por el riesgo de lluvias intensas, inundaciones, deslaves y oleaje elevado.

Entre las entidades que deben mantenerse atentas a la evolución del sistema se encuentran Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero y Oaxaca. Los posibles efectos dependerán de la trayectoria del ciclón, su velocidad de desplazamiento y la intensidad que alcance durante las próximas horas.

El Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos (NHC) menciona que las zonas costeras y las regiones montañosas requieren especial atención ante la posibilidad de precipitaciones intensas, que pueden ocasionar crecidas de ríos y arroyos, inundaciones repentinas y deslizamientos de tierra.

En Jalisco, los municipios costeros de Puerto Vallarta, Cabo Corrientes, Tomatlán y La Huerta deben mantenerse atentos a los avisos meteorológicos por la posibilidad de lluvias fuertes, vientos y oleaje elevado.

En Colima, las zonas de Manzanillo, Armería y Tecomán también deben seguir la evolución del sistema ante los posibles efectos de las condiciones meteorológicas.

Michoacán podría registrar lluvias intensas en su región costera, con riesgo de inundaciones y deslaves. En Guerrero, las precipitaciones asociadas al ciclón podrían afectar distintas zonas del estado.

En Oaxaca, las lluvias podrían generar afectaciones en comunidades vulnerables a inundaciones y deslizamientos de tierra.

Mientras tanto, en Nayarit, elementos de la Secretaría de Marina mantienen preparativos preventivos ante las lluvias que podría generar el huracán Simón.

La distribución y la intensidad de estos efectos dependerán del comportamiento del huracán. Por ello, la vigilancia meteorológica es importante tanto en las comunidades cercanas al litoral como en las zonas montañosas.

Pero, ¿Qué tan peligroso sería un huracán categoría 4? De acuerdo con la escala Saffir-Simpson, un huracán de dicha categoría presenta vientos máximos sostenidos de entre 209 y 251 kilómetros por hora.

Un ciclón con esta intensidad puede causar daños estructurales graves, derribar árboles y afectar infraestructura y servicios. También puede generar condiciones peligrosas en las costas, especialmente por el oleaje elevado.

Las lluvias intensas representan otro riesgo, ya que pueden provocar inundaciones repentinas y deslaves incluso en lugares alejados de la zona donde el huracán se aproxime más a tierra.

La Comisión Nacional del Agua (Conagua), a través del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), emite pronósticos y avisos para dar seguimiento a la evolución de los ciclones tropicales que pueden afectar al país.

Ante la posible intensificación de Simón, se recomienda consultar los reportes oficiales, evitar cruzar ríos y arroyos crecidos, mantenerse alejados de las playas cuando exista oleaje peligroso y seguir las indicaciones de Protección Civil.

Debido a que la trayectoria y la intensidad de los ciclones pueden cambiar, la población debe mantenerse informada sobre las condiciones previstas para su localidad.

PT