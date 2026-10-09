Pronóstico del tiempo

Pronostican que Huracán Simon Podría Llegar a Categoría 4: Lista de Estados en Mayor Riesgo

Cinco estados de México deben vigilar la evolución del ciclón por el riesgo de lluvias intensas, inundaciones y deslaves

Acapulco Tormenta SimónEl huracán Simón podría intensificarse hasta alcanzar la categoría 4. Foto: Cuartoscuro
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