Huracán Simón: ¿Por Qué Preocupa Tanto y Cuál sería su impacto si Llega a Categoría 4?

En tan solo 24 horas, el huracán Simon pasó de categoría 1 a categoría 2, dejando inundaciones y derrumbes en Acapulco, Guerrero; mostrando una fuerza que continúa intensificándose con el paso de las horas. Ahora, el Centro Nacional de Huracanes alertó que el ciclón podría alcanzar una categoría 4 mientras se acerca a las costas de Colima y Jalisco.

Por el momento, Simon se encuentra azotando el litoral de Michoacán, elevando la marea, particularmente en Las Peñas, Lázaro Cárdenas, donde el mar olvidó sus límites y alcanzó negocios y estructuras que se encuentran al pie de playa.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Trayectoria de Simon Pone en Alerta Amarilla a Puertos de Colima

El huracán continúa fortaleciéndose sobre el Pacífico mexicano y amenaza con impactar la costa centro-occidental de México durante el fin de semana. Con vientos máximos sostenidos de 165 kilómetros por hora, el sistema se aproxima a una fase de mayor intensidad.

De acuerdo con el aviso más reciente del NHC (por sus siglas en inglés), Simon se ubica a 315 kilómetros al sur de Manzanillo, Colima, y a 480 kilómetros al sur de Cabo Corrientes, Jalisco.

El fenómeno avanza hacia el noroeste a una velocidad de apenas 4 km por hora. Sin embargo, los meteorólogos prevén un giro gradual hacia el norte durante la noche, acompañado de un ligero incremento en su velocidad.

¿Por qué preocupa tanto el huracán Simon?

La principal preocupación radica en su rápida intensificación. Simon registra una presión central mínima de 966 milibares, que significa que es un ciclón tropical fuerte y bien desarrollado. Según el pronóstico, podría convertirse en un huracán mayor durante la noche de este viernes, para continuar fortaleciéndose el sábado.

Ante este escenario, el Gobierno de México emitió una alerta de huracán para el tramo costero comprendido entre Punta San Telmo y Punta Mita, así como para la zona de Punta Mita a El Roblito y las Islas Marías. Además, permanece vigente un aviso de tormenta tropical desde el este de Punta San Telmo hasta Lázaro Cárdenas, Michoacán.

Las condiciones más adversas podrían comenzar antes de la llegada del centro del ciclón. El NHC prevé que los vientos con fuerza de tormenta tropical alcancen algunas zonas desde la mañana del sábado, mientras que las condiciones de huracán podrían presentarse por la noche o durante el domingo en las áreas bajo alerta.

¿Cuál será el impacto de Simon en las costas?

A la amenaza del viento se suma el riesgo de precipitaciones extraordinarias. Simon podría dejar acumulaciones de entre 254 y 508 milímetros de lluvia en sectores del suroeste mexicano, con máximos aislados de hasta 762 milímetros en Michoacán, Colima, Jalisco y Nayarit hasta el domingo, lo que podría provocar inundaciones repentinas y deslaves potencialmente mortales, sobre todo en regiones montañosas.

También se anticipa una peligrosa marejada ciclónica cerca y al este del punto donde el sistema toque tierra. El fenómeno, combinado con grandes olas y corrientes marinas intensas, podría agravar las condiciones en las comunidades costeras.

La Comisión Nacional de Protección Civil de México indicó que las zonas de prevención ante Simon comprenden los municipios de Cihuatlán, La Huerta, Tomatlán, Cabo Corrientes y Puerto Vallarta en el estado de Jalisco. Además de Manzanillo, Armería y Tecomán, en el estado de Colima.

Ante este escenario, emitió un llamado preventivo a la población de estas comunidades para mantenerse alerta, seguir puntualmente las indicaciones de las autoridades locales y ubicar los refugios temporales designados en su localidad.

TLS