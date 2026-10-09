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Huracán Simón: ¿Por Qué Preocupa Tanto y Cuál sería su impacto si Llega a Categoría 4?

Al cabo de 48 horas, el ciclón podría alcanzar una intensidad de 4 según la escala de Saffir-Simpson

Derrumbes por Simon en AcapulcoDerrumbes por Simon en Acapulco son atendidos pro el aurtobus. Foto: Marina

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