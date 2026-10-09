Seguridad

Suman 9 Casos de Muertes de Bebés en el Centro Médico Nacional de Occidente

La muerte de estos recién nacidos podría estar relacionada con la bacteria Klebsiella pneumoniae y el hongo Candida albicans

IMSSSuman 9 denuncias por fallecimientos de recién nacidos en el CMNO de Guadalajara. Foto: N+

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Nueve bebés fallecen en el Centro Médico Nacional de Occidente. Investigan relación con Klebsiella pneumoniae y Candida albicans. IMSS y FGR buscan esclarecer los hechos

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