Suman 9 Casos de Muertes de Bebés en el Centro Médico Nacional de Occidente

Las autoridades confirmaron que ya hay otra denuncia por la muerte de un recién nacido en el Centro Médico Nacional de Occidente, en Guadalajara, por lo ya son 9 los bebés fallecidos.

Estas 9 denuncias fueron presentadas ante la Fiscalía General de la República (FGR), y este nuevo caso ya está siendo investigado en Jalisco.

Cabe señalar que todos los decesos estarían presuntamente relacionados con la bacteria Klebsiella pneumoniae y el hongo Candida albicans, y habrían ocurrido entre los meses de mayo y agosto, en el área de cuidados intensivos neonatales.

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) informó recientemente que ya realiza una auditoría clínica al interior del hospital y colabora con la FGR para el esclarecimiento de las muertes.

Entre las denuncias presentadas se investigan los casos de los bebés Anthony Jassiel, Elian Mael, José Nayib y Camila Sofía.

Por algunos de estos casos también se presentó una queja ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).