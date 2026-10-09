Explosión en Zapopan Deja Cuatro Viviendas Afectadas; Investigan las Causas

Cuatro viviendas con daños dejó un fuerte estruendo que se registró en el cruce de Paseo de Los Laureles y Paseo de los Guamuchiles, en la colonia Mesa de los Ocotes, en Zapopan.

El estallido que, hasta el momento se investiga que lo provocó, se registró cerca de las 03:00 de la mañana del viernes 9 de octubre.

Tras los hechos, vecinos salieron de sus viviendas para ver qué es lo que ocurría y se encontraron con daños en los cristales de sus hogares. Posteriormente, se informó a las autoridades.

Bomberos y policías del municipio comenzaron con la investigación; después se informó a la Fiscalía de Jalisco y Ciencias Forenses para que se realizarán los peritajes correspondientes.

Por el momento se desconoce qué fue lo que provocó esta explosión, que afortunadamente no dejó saldo de personas lesionadas, únicamente los daños materiales.

En las primeras investigaciones se descartó que se tratara de algún químico que se encontrara en el ambiente.