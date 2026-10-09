Accidentes

Explosión en Zapopan Deja Cuatro Viviendas Afectadas; Investigan las Causas

El accidente no dejó personas lesionadas, pero sí tomó por sorpresa a los vecinos de la colonia Mesa de los Ocotes

explosion en ZapopanInvestigan las causas de la explosión. Foto: N+

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Un fuerte estallido en Zapopan deja daños en cuatro casas, pero sin heridos. Vecinos en alerta mientras bomberos y policías investigan.

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