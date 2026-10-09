Internacional

Daños por Terremoto en Panamá: Se Caen Iglesia, Hotel y Más Edificios

Hasta el momento, no se han informado víctimas mortales

Varias personas permanecen de pie frente a la sala de maternidad del hospital Santo Tomás, tras el terremoto de magnitud 7.6 que sacudió el país. Foto: AFPVarias personas permanecen de pie frente a la sala de maternidad del hospital Santo Tomás, tras el terremoto de magnitud 7.6 que sacudió el país. Foto: AFP

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