Daños por Terremoto en Panamá: Se Caen Iglesia, Hotel y Más Edificios

Un terremoto de magnitud 7.2 registrado en Panamá provocó daños en edificios, el colapso parcial de una iglesia y la caída de un hotel de cuatro pisos. Hasta el momento, las autoridades no reportan víctimas mortales, mientras continúan las labores de monitoreo para evaluar las afectaciones y determinar si hay personas heridas o atrapadas.

De acuerdo con el Instituto de Geociencias de la Universidad de Panamá, el sismo ocurrió a las 12:56 horas y tuvo su epicentro en el océano Pacífico, a una profundidad de cuatro kilómetros.

Entre los inmuebles afectados se encuentra el edificio de Gobernación de Penonomé, ubicado en la calle José Vásquez, frente al Parque 8 de Diciembre y junto a las instalaciones de la Policía Nacional. Imágenes difundidas del lugar muestran una de sus paredes completamente colapsada, lo que evidencia los daños ocasionados por el movimiento telúrico.

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Otro de los sitios afectados es la Catedral de San Juan Bautista de Penonomé, en la provincia de Coclé. El sismo provocó el colapso parcial de la estructura religiosa, incluido su campanario, de acuerdo con las imágenes que circulan tras el terremoto.

En la Ciudad de Panamá, el Hotel 2 Continentes, un inmueble de cuatro pisos ubicado en el centro de la capital, también colapsó. Videos publicados en redes sociales muestran el momento en que la estructura se viene abajo mientras varias personas observan desde el exterior. Tras el derrumbe, una nube de polvo cubre la zona donde se encuentran quienes documentan lo ocurrido.

Ante los daños, el Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc) mantiene labores de monitoreo en distintos puntos del país para evaluar las condiciones de las estructuras afectadas y dar seguimiento a los reportes ciudadanos.

El Instituto de Geociencias de la Universidad de Panamá también continúa reportando réplicas posteriores al movimiento principal. Hasta el momento, no se han informado víctimas mortales.

Tras el terremoto, el Ministerio de Educación de Panamá anunció la suspensión de las clases del turno vespertino para este 9 de octubre. La medida también contempla las oficinas administrativas de la dependencia a nivel nacional.

La institución exhortó a la población a mantener la calma, consultar únicamente los canales oficiales y evitar la difusión de información no verificada mientras avanzan las evaluaciones.

Además, las autoridades recordaron que el lunes 12 de octubre, a las 10:00 horas, estaba previsto el Tercer Simulacro Nacional, una jornada para poner a prueba la preparación ante emergencias. Entre las recomendaciones se encuentran identificar las rutas de evacuación y organizar las brigadas de emergencia.