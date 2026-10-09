SRE Activa Atención Consular para Mexicanos en Panamá tras Sismo

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) informó que permanece atenta a la situación en Panamá tras el sismo registrado y puso a disposición de los mexicanos que se encuentran en ese país el número de emergencia de la Embajada de México para solicitar asistencia o protección consular.

El terremoto de magnitud preliminar 7.6 se registró en Panamá, y tuvo su epicentro a unos 10 kilómetros al suroeste de Pitaloza Arriba, de acuerdo con información del Servicio Geológico de Estados Unidos.

Este hecho se registró previo al Tercer Simulacro Nacional de Evacuación que estaba programado para realizarse el próximo lunes 12 de octubre del 2026.

Por ello, a través de una publicación en la red social X, la Cancillería expresó su solidaridad con el pueblo panameño ante los posibles daños o afectaciones derivados del movimiento telúrico registrado este 9 de octubre de 2026.

La dependencia también recomendó a los mexicanos que se encuentran en Panamá seguir las indicaciones de las autoridades locales.

La SRE indicó que las personas mexicanas que requieran asistencia o protección consular pueden comunicarse al número de emergencia de la Embajada de México en Panamá cuyo número es 6705-6215.

La Cancillería señaló que continuará atenta a la situación para brindar atención consular en caso de que sea necesario.

PT