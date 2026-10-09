Internacional

SRE Activa Atención Consular para Mexicanos en Panamá tras Sismo

La Cancillería expresó su solidaridad con la población panameña y pidió a los connacionales seguir las indicaciones de las autoridades locales

Sismo PanamáLa Cancillería señaló que continuará atenta a la situación. Foto: Reuters
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