Rinden Guardia de Honor a Melissa Sofía en San Nicolás, NL, Paramédica Fallecida en Servicio

Elementos de Protección Civil y Bomberos de San Nicolás rindieron guardia de honor a su compañera paramédica Melissa Sofía Guel Martínez, quien falleció después de que la ambulancia en la que viajaba atendiendo a una persona herida chocara en Monterrey.

Familiares, amigos, y compañeros de corporaciones de auxilio de otros municipios y del estado se reunieron para rendirle guardia de honor a la joven que acababa de terminar su voluntariado en Protección Civil de San Nicolás y estaba en trámites de ser contratada.

Con flores blancas alrededor del féretro despidieron a Melissa Sofía y posteriormente trasladaron el cuerpo para sepultarlo en en el panteón Jardín de los Ángeles, en el municipio de Apodaca, Nuevo León.

Autoridades del municipio de San Nicolás de los Garza informaron que le brindarán apoyo económico y psicológico a los familiares de la paramédica fallecida el pasado 6 de octubre en el accidente registrado a la altura de la Clínica 2.

La ambulancia en la que viajaba mientras llevaba a cabo un servicio se impactó contra una columna de la Línea 4 del Metro de Monterrey, sobre la avenida Constitución, y horas más tarde se informo su fallecimiento en la Unidad Médica 21.

Con información de Brian Samaniego | N+

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