Accidentes

Rinden Guardia de Honor a Melissa Sofía en San Nicolás, NL, Paramédica Fallecida en Servicio

Compañeros de otras corporaciones de auxilio se reunieron para despedir a la joven rescatista que falleció mientras se encontraba en servicio

Guardia de honor a Melissa Sofía, paramédica fallecida en choque en MonterreyFamiliares, amigos y compañeros despidieron a Melissa Sofía en San Nicolás. Foto: N+

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