Abandonan Cuerpo en Bolsas Negras en la Colonia Chapalita en León, Guanajuato

Vecinos de la colonia Chapalita, en León, Guanajuato, encontraron sobre la calle el cuerpo sin vida de una persona en varias bolsas negras de la cual se desconoce su identidad hasta el momento.

De acuerdo a los reportes de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de León, los hechos ocurrieron sobre la calle Luis González cuando vecinos de la zona salían de sus casas rumbo a sus trabajos y vieron a lo lejos las bolsas que tenían restos de una persona sin vida por lo que de inmediato llamaron a los números de emergencia.

Los primeros en llegar fueron policías municipales, quienes pidieron el apoyo de los paramédicos, al mismo tiempo que elementos de la Guardia Nacional llegaron al lugar para resguardar el área.

Personal de la Fiscalía General del Estado de Guanajuato y de la Semefo, llegaron al lugar para comenzar con las indagatorias correspondientes y poder determinar las causas de la muerte, así como su identidad.