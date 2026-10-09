Seguridad

Abandonan Cuerpo en Bolsas Negras en la Colonia Chapalita en León, Guanajuato

Vecinos fueron quienes encontraron el hallazgo cuando salían a sus trabajos

La zona fue acordonada por elementos de varias corporaciones de Seguridad.Fotos: N+

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Descubren un cuerpo en bolsas negras en su calle. Policía y Guardia Nacional resguardan la zona mientras se investiga el caso.

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