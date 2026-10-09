Seguridad

Detienen a Juan Luis 'N', Exalcalde de Jamay, Jalisco

Durante un operativo realizado por fuerzas federales, detuvieron al exfuncionario en el municipio

Juan Luis AguilarDetuvieron al exalcalde de Jamay, Jalisco. Foto: Facebook Juan Luis Aguilar

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Detención en Jamay, Jalisco: Juan Luis 'N', exalcalde, arrestado por fuerzas federales

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