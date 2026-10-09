Detienen a Juan Luis 'N', Exalcalde de Jamay, Jalisco

Las autoridades informaron que detuvieron al exalcalde de Jamay, Jalisco, Juan Luis 'N', por agentes de la Policía Federal Ministerial.

Esta detención se llevó a cabo tras un operativo por parte de elementos del Ejército y la Guardia Nacional, por lo que se mantuvo un resguardo en el domicilio del exalcalde de Jamay.

Cabe mencionar que Juan Luis 'N' fue alcalde de Jamay del 2015 al 2018, y del 2018 al 2021, con una pausa para buscar una diputación local.

De acuerdo con el Registro Nacional de Detenciones, la captura del exalcalde de Jamay, conocido como 'Tofis', ocurrió a las 10:20 de la mañana de este 9 de octubre, en la colonia Las Huertas.

Hasta el momento no se ha informado cuál es el motivo de la detención, sin embargo, se está a la espera de que las autoridades informen más detalles sobre lo ocurrido.