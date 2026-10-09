Arranca la Ruta Rosa con Mastografías Gratis en Mexicali, Baja California

Con el objetivo de reforzar las acciones de prevención y detección oportuna, la Secretaría de Salud de Baja California dio el banderazo de salida a la “Ruta Rosa” en el fraccionamiento Condesa, en la capital del estado.

Se trata de un programa itinerante equipado con unidades móviles que recorrerá los diversos municipios de la entidad para ofrecer mastografías y estudios especializados de manera gratuita, priorizando la atención en comunidades vulnerables o alejadas de los grandes centros urbanos y hospitales.

Durante el arranque de la jornada, el secretario de Salud del Estado, Dagoberto Valdés, enfatizó al recordar que el cáncer de mama se mantiene como la principal causa de muerte por neoplasias en mujeres dentro de Baja California.

JMR