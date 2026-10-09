Salud

Arranca la Ruta Rosa con Mastografías Gratis en Mexicali, Baja California

La Secretaría de Salud de Baja California puso una unidad móvil que ofrecerá estudios médicos gratuitos en comunidades vulnerable

Arranca la Ruta Rosa con Mastografías Gratis en Mexicali, BCArranca la Ruta Rosa con Mastografías Gratis en Mexicali, BC | Foto: N+

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