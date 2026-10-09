Seguridad

Catean Centro de Rehabilitación en Tonalá por Denuncias de Presunto Maltrato

Autoridades revisarán la situación que se vivía en el recinto y si hay personas con fichas de desaparición

centro de rehabilitacionRealizan operativo en centro de rehabilitación. Foto: N+

Destacado

Operativo en Tonalá: Fiscalía investiga presunto maltrato en centro de rehabilitación tras la fuga de dos internos.

Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+