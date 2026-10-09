Catean Centro de Rehabilitación en Tonalá por Denuncias de Presunto Maltrato

La Fiscalía de Jalisco llevó a cabo un operativo en conjunto con policías y bomberos de Tonalá en un centro de rehabilitación ubicado en la zona de La Punta.

Autoridades señalaron que de este lugar, ubicado en el cruce de las calles San Jorge y Jesús Lucano, hace unos días se escaparon dos internos. Uno de ellos cayó desde la azotea cuando bajaba por una sábana fracturándose las piernas.

Cuando pudieron pedir ayuda, estos dos hombres señalaron a las autoridades que dentro se realizaban prácticas de violencia en contra de los presentes, por lo que tras obtener una orden de cateo se realizó la revisión.

La Fiscalía dijo que se entrevistara con cada uno de los hombres para confirmar los maltratos que ya fueron señalados.

“La presencia en este lugar tiene que ver con una denuncia que se recibe de presunto maltratos al interior [...] por parte de una persona que logra escapar y resulta lesionada durante su intento de escape, pero aún así logra presentar una denuncia de que fue víctima de maltrato”, explicaron autoridades.

Posteriormente se revisarán órdenes de aprehensión y fichas de desaparición para ver el estatus de los presentes. Por su parte, el Ayuntamiento de Tonalá informó que el centro de rehabilitación hace un año que no renueva su licencia por lo que tras el cateo quedará clausurado.