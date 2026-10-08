Economía

Advierten que Fenómeno de El Niño Afectará la Economía de Estos 3 Países de América Latina

El Banco Mundial lanzó un reporte sobre la proyección de crecimiento de América Latina y el Caribe, y esto es lo que revela

Fenómeno de El Niño en US territorioFenómeno de El Niño en US territorio. Foto: AP

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Subirán los Precios por El Niño y Estos 3 Países de América Latina se Verían Más Afectados | N+