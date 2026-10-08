Advierten que Fenómeno de El Niño Afectará la Economía de Estos 3 Países de América Latina

En la recta final del año 2026, el fenómeno climático de El Niño amenaza con intensificarse, afectando no solo las condiciones meteorológicas de las ciudades, sino también los precios de algunos países de Latinoamérica y el Caribe.

Según un reporte del Banco Mundial, fechado al 6 de octubre, las presiones inflacionarias, asociadas con la volatilidad de los precios de la energía, la incertidumbre en torno a las políticas comerciales, plantean un entorno económico complejo para la región.

Pero a ese panorama se suma El Niño, cuyo impacto se podría extender hasta el primer trimestre de 2027.

Sin embargo, hay tres países que se verían mayormente impactados por El Niño.

Según el Banco Mundial, El Niño podría dejar riesgos adicionales a la baja, debido a las sequías en algunas partes de la región, inundaciones que podrían afectar la producción y aumentar la presión sobre los precios en países como Ecuador, Paraguay y Argentina.

Aun así, el banco central ha sido optimista en cuanto a crecimiento económico; para el año 2026 estima un crecimiento de 2.8% del PIB para Ecuador; 4.7% en Paraguay y 2.1 para Argentina, por encima de economías como México, que estima que este año haya un crecimiento modesto de 1.4%.

El informe Panorama Económico de América Latina y el Caribe proyecta un crecimiento regional de 2.2% en 2026. Este desempeño refleja un equilibrio de políticas restringido, en donde la inflación persistente es un factor determinante.

Por su parte, el Banco Mundial destaca la consolidación fiscal del Ecuador, la cual se centra en políticas recaudatorias, reforma de los subsidios a los combustibles y la recomposición de los colchones de liquidez, acompañada de un progreso sostenido en relación con las metas del programa económico y una reducción del riesgo soberano.

En tanto, Paraguay continúa con un desempeño superior al promedio, apoyado por la mejora en las condiciones de seguridad, los esfuerzos de consolidación fiscal y una sólida inversión privada. Estas trayectorias se basan en decisiones de política duraderas sobre los fundamentos macroeconómicos.

Al respecto de Argentina, el Banco Mundial destaca su consolidación fiscal y las reformas estructurales están ayudando a fortalecer la estabilidad macroeconómica y a restablecer la confianza de los mercados. Proyectó que la economía se expandirá durante tres años consecutivos durante 2025-27, lo que marcaría su primera racha de este tipo en casi dos décadas.

No obstante, la institución financiera alertó que el fenómeno de El Niño podría interrumpir la producción y hacer subir los precios de los alimentos y la energía, además amenaza la actividad económica a través de múltiples canales, desde sequías que afectan la generación hidroeléctrica y la agricultura, hasta episodios de lluvias excesivas.

Sin embargo, varios países ya están implementando planes nacionales preventivos que incluyen emitir alertas tempranas a los municipios vulnerables, preparar suministros de emergencia para su rápido despliegue cuando sea necesario, o asegurar financiamiento contingente para desastres.

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