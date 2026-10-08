Internacional

Declaran Estado de Emergencia en El Salvador por Sequía Provocada por El Niño

Las autoridades de Protección Civil del país centroamericano mantienen la alerta máxima por la sequía desde agosto

La sequía ocurre cuando las precipitaciones disminuyen de forma importante. Foto: APLa sequía ocurre cuando las precipitaciones disminuyen de forma importante. Foto: AP

Escucha este artículo

00:00
-00:00
Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+