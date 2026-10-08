Multan a American Express National Bank con 350 MDD por Deficiencias Contra el Lavado de Dinero

La Oficina del Contralor de la Moneda de Estados Unidos (OCC) ordenó a American Express National Bank pagar una multa civil de 350 millones de dólares por deficiencias en su programa para combatir el lavado de dinero.

De acuerdo con la OCC, el banco presentó fallas sistémicas en sus procesos de monitoreo y reporte de actividades sospechosas. Estas deficiencias impidieron identificar, evaluar y reportar oportunamente alrededor de 13 mil millones de dólares en operaciones sospechosas de lavado de dinero basado en el comercio durante la última década.

El regulador también señaló deficiencias en los programas de cumplimiento de la institución, así como brechas en sus controles internos, debilidades en las pruebas independientes y falta de personal con la experiencia necesaria.

A raíz de estos hallazgos, la OCC inició un procedimiento coercitivo independiente contra el banco, mientras que la Reserva Federal emprendió una acción legal contra American Express Company.

Las medidas de ambas autoridades están relacionadas con las deficiencias detectadas en los mecanismos de prevención, monitoreo y reporte de operaciones sospechosas.

La Junta de la Reserva Federal señaló que su decisión contribuirá a garantizar que American Express opere de conformidad con las leyes y regulaciones estadounidenses.

La acción ocurre en el marco de la supervisión de las autoridades financieras de Estados Unidos sobre el cumplimiento de las disposiciones contra el lavado de dinero y de la Ley de Secreto Bancario.