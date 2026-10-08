Se Dispararon Precios de Jitomate y Cebolla: Así Está la Inflación en México

La inflación en México se ubicó en 3.45% en septiembre de 2026, impulsada principalmente por el comportamiento de algunos alimentos y productos de consumo cotidiano. Entre los que más aumentaron destacaron el jitomate y la cebolla, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

El jitomate registró el mayor incremento mensual entre los productos genéricos con mayor incidencia sobre la inflación, con un aumento de 30.25% en septiembre.

Por su parte, la cebolla también tuvo un incremento significativo en su precio, pues la variación que reporta el Inegi es de 23%.

El gas doméstico LP también presentó un incremento, aunque de menor magnitud, de 3.14%.

El Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) presentó un aumento mensual de 0.42%, con lo que la inflación general anual se ubicó en 3.45%. El indicador alcanzó un nivel de 146.075 puntos durante el noveno mes del año.

El índice de precios no subyacente, que incluye productos con mayor volatilidad, presentó un incremento mensual de 1.20% en septiembre.

Dentro de este componente, los precios de frutas y verduras aumentaron 4.40%, mientras que los energéticos y las tarifas autorizadas por el gobierno subieron 0.41%.

En contraste, la inflación subyacente, que permite observar el comportamiento de precios con menor volatilidad, avanzó 0.20% mensual. Dentro de esta categoría, las mercancías aumentaron 0.14% y los servicios 0.26%.

FBPT