Economía

Se Dispararon Precios de Jitomate y Cebolla: Así Está la Inflación en México

El Inegi reportó que el aumento de frutas y verduras impulsó la inflación durante septiembre, mientras algunos productos y servicios registraron bajas en sus precios

encarecimiento del jitomateUn puesto de jitomate en un mercado de la Ciudad de México. Foto: Cuartoscuro
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