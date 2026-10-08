Tránsito y Afectaciones Viales en la Autopista México-Querétaro Este 8 de Octubre 2026

Para que tus traslados no se vean comprometidos y puedas llegar a tiempo a tus actividades, en N+ te decimos cómo está el tránsito en la autopista México-Querétaro.

Esta carretera, una de las más importantes y transitadas del país, con más de 84 mil autos al día, también es una de las más peligrosas por los constantes incidentes que ocurren en ella.

Te invitamos a seguir todos los canales de N+, donde te informaremos sobre la situación en diversas vialidades y las alternativas para tus traslados.

La finalidad es que tomes precauciones y evites las áreas bloqueadas o con problemas viales, especialmente en la Ciudad de México y el Estado de México.

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Así está la México-Querétaro

En las primeras horas de este jueves, Caminos y Puentes Federales (Capufe) y la Guardia Nacional (GN) carretar no han reportado incidentes graves en esta vía que conecta al centro del territorio nacional con la capital del país.

A las 9:12 horas, reducción de carriles del km 148 al 158, dirección CDMX, por labores de mantenimiento. En la zona se registra carga vehicular.

Sin embargo, a las 20:41 horas de ayer, se registró cierre de circulación en el kilómetro (km) 160, dirección Querétaro, por un accidente que ya fue atendido.

Con información de N+

ICM