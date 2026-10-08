Accidentes

Tránsito y Afectaciones Viales en la Autopista México-Querétaro Este 8 de Octubre 2026

Conoce las afectaciones en esta vía y evita problemas en tu trayecto

La Guardia Nacional abandera un accidente en el autopista México-QuerétaroLa Guardia Nacional abandera un accidente en el autopista México-Querétaro. Foto: X @GN_Carreteras

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Con más de 84 mil autos diarios, la autopista México-Querétaro es vital. Descubre las condiciones actuales y arma la mejor ruta

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