Internacional

Manifestantes Interrumpen Mitin de Trump en Texas y los Llama Personas Feas

El mandatario se vio obligado a detener su discurso y algunos de los inconformes fueron retirados del evento por la policía

TrumpTexas es el estado claramente republicano de mayor población en el país. Foto: AP.

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