Omar Chaparro Canta con Robbie Williams Como Hace 20 Años y lo Tunden en Redes

Omar Chaparro subió al escenario de Robbie Williams como hace 20 años para volver a cantar "Better Man", uno de los temas más icónicos del británico, pero el reencuentro desató críticas en redes sociales.

La participación sorprendió la noche del miércoles en el Palacio de los Deportes, donde todas las localidades fueron agotadas con una asistencia de 18 mil personas, según datos de la empresa organizadora del evento en la Ciudad de México.

Luego de viralizarse, muchos fans expresaron su molestia porque acusaron que "se arruinaba" un clásico en voz del originario de Chihuahua. Otros agradecieron no haber ido al concierto para ahorrarse tal intervención.

Algunos dijeron que hubieran preferido a Yuridia para que cantara "Angels", canción con la que Robbie cerró. Los usuarios de X usaron palabras como "cringe" y "DesFomo". Mientras unos dijeron que México había superado nuevamente a la IA, sugiriendo una coincidencia extraña entre ambos personajes.

"¿Neta Omar Chaparro es tan famoso?", se preguntó Carlos (@Charlytoown).

Sin embargo, el gesto se remonta al 21 de octubre de 2006. Ese día, Robbie Williams se presentó en el primero de sus dos conciertos en el país en el Foro Sol y, casi al final, invitó al escenario al entonces conductor de "No Manches", programa que pasaba por Canal 5.

Meses antes, el cantante había venido a México a promocionar su álbum "Intensive Care" y acudió a "No Manches", donde Omar Chaparro lo entrevistó y le dijo que era su fan, al punto de sacar una guitarra que le regaló su esposa para intepretar "Better Man".

La estrella del pop se asombró y cantó a capela frente a las cámaras. La entrevista está en el canal de YouTube de Telehit y algunos lo han destacado como uno de los episodios más memorables de la televisión mexicana de aquella época.

Omar Chaparro ha contado que Robbie Williams le dijo que lo invitaría en su próximo show en la Ciudad de México. A medida que se acercaban las dos fechas (21 y 22 de octubre de 2006), el comediante mandó un correo electrónico a la oficina del artista recordando aquella promesa.

Llegó el día y el conductor fue al evento. Su breve intervención igual circula en redes sociales y él mismo la compartió el 30 de abril pasado en su cuenta oficial de X, definiéndolo como un sueño hecho realidad al lado de su ídolo.

Omar Chaparro se subió a escena con su guitarra para cantar "Better Man". Los reportes de prensa de ese año sugieren que pudo tratarse de un "playback" porque el movimiento de manos no coincidía con lo que se escuchaba.

"Robbie soy tu hijo, reconóceme", decía una playera que el conductor de "No Manches" portaba esa noche, según la crónica de EFE.

Horas antes del reencuentro, el cantante mexicano compartió en Instagram una foto con Robbie Williams, la cual fue tomada en "No Manches".

"20 años... qué rápido pasa el tiempo y qué vueltas tan bonitas da la vida. Hay recuerdos que, por alguna razón, un día vuelven a tocar la puerta", escribió, en un indicio de lo que pasaría nuevamente.

En marzo del año pasado, en una entrevista por la promoción de su biopic, que igual tituló "Better Man", Robbie fue cuestionado sobre la vez que vino a México y estuvo en "No Manches". El británico dijo a SensaCine que habían pasado tantas cosas desde entonces, así como varios tratamientos, que no recordaba tal episodio.

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No obstante, afirmó que estar en el país era como venir a Marte, porque le resultaba extraño ser admirado en un mundo totalmente diferente al suyo.

Este miércoles comenzó con una hora de retraso, pero agradeció efusivamente la entrega del público al definir a México como el país que más lo escucha del mundo. Aseguró que el espectáculo era como "una carta de amor al entretenimiento" antes de soltar varias frases en español que hicieron reír a los fans.

Fue un show con confeti, bailarinas, una potente sección de trompetas y una alineación de músicos que arroparon al británico durante más de dos horas, en las que repasó veinte de los temas más icónicos de su trayectoria.

"A veces subo al escenario y me pregunto si lo sigo teniendo, ¿soy solo el cantante gordo de Take That?", bromeó al rememorar sus orígenes en la famosa boyband de los noventa que lo catapultó a la fama mundial.

En otro de los momentos de la noche, recordó con humor la ocasión en la que Oasis, (banda con la que ha tenido polémicas) rechazó su propuesta para sustituir a Liam Gallagher, justo antes de arrancarse a cantar a coro con el público una electrizante versión de "Wonderwall".

El cantante llenó el Palacio de los Deportes en la primera parada mexicana de su gira "Britpop World Tour", con la que ya ha recorrido capitales latinoamericanas como Buenos Aires. Este jueves será su segundo concierto en el mismo recinto, para continuar después su gira por Querétaro el 10 de octubre y Puerto Vallarta, donde estarpa el 27 de octubre.

Con información de EFE

ASJ