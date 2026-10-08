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Omar Chaparro Canta con Robbie Williams Como Hace 20 Años y lo Tunden en Redes

El británico sumó a su show al actor y comediante en el primero de sus dos conciertos en la capital de este año y aseguró que México es el país que más lo escucha en todo el mundo

Robbie WilliamsEl cantante llenó el Palacio de los Deportes en la primera parada mexicana de su gira "Britpop World Tour". Foto: Captura de Pantalla | Instagram | @jorge_ugalde.

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