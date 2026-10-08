Detienen a Uno por Herir a Funcionario de Conagua en Intento de Asalto en Coyoacán

Policías de la Ciudad de México detuvieron a un hombre implicado en una balacera que dejó un funcionario de Conagua herido en el glúteo durante un intento de asalto en la alcaldía Coyoacán.

El sujeto arrestado estaba en posesión de marihuana, una pistola y dólares en efectivo, así como un radio de comunicación.

De acuerdo con el relato de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la capital, un hombre de 31 años salía de su trabajo y se encontraba sobre avenida Copilco, colonia Insurgentes San Ángel, cuando de pronto sintió un dolor en la zona del glúteo y vio sangre.

Al sitio acudieron agentes capitalinos, pues se les reportó que había alguien herido por impacto de arma de fuego. La víctima fue atendida por paramédicos y llevada al hospital.

"Tras la revisión de los videos de las cámaras de videovigilancia, identificaron un automóvil color blanco posiblemente relacionado con los disparos de arma de fuego, por lo que fue interceptado en la calle Molinos, colonia Mixcoac, alcaldía Benito Juárez", se indicó en un breve comunicado.

"En apego a los protocolos de actuación policial le marcaron el alto al conductor y realizaron una revisión preventiva al conductor, de 42 años de edad, en la que le aseguraron un arma de fuego, dinero en efectivo de denominación extranjera, tres celulares, un equipo de radio y diversas dosis de posibles narcóticos", se añadió.

Presuntamente, dos sujetos en una moto, así como el detenido, tenían la intención de llevar a cabo un robo, pero el acto se vio frustrado y comenzaron a disparar, hiriendo al ciudadano que iba pasando por la zona.

Fuentes consultadas precisaron que el herido no era el objetivo del asalto. La Comisión Nacional del Agua confirmó que su empleado recibió un impacto de bala de forma "circunstancial".

"El trabajador resultó herido de manera circunstancial, luego de que se registrara un intento de asalto a un tercero en la zona y fuera alcanzado por una bala perdida", indicó en un comunicado.

La dependencia afirmó que el funcionario se encuentra estable y recibe atención médica en el Hospital General Dr. Darío Fernández Fierro.

"Cuenta con el acompañamiento y apoyo institucional para favorecer su pronta recuperación", agregó la Conagua.

El detenido y lo asegurado fueron presentados ante el Ministerio Público para que se defina la situación jurídica del supuesto asaltante.