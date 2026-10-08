Balaceras

Detienen a Uno por Herir a Funcionario de Conagua en Intento de Asalto en Coyoacán

La víctima salía de su trabajo y estaba en la vía pública cuando de pronto sintió un balazo en la zona del glúteo; el detenido tenía drogas, dinero y un arma de fuego

SCCFoto: SSC-CDMX.
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Intento de Asalto en Coyoacán, CDMX: Hay un Detenido por Herir a Hombre que Iba Pasando durante Robo | N+