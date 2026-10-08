Isaias y Simon Toman Fuerza: Provocarán Lluvias Torrenciales e Intensas en 16 Estados

Lluvias y chubascos de distintas intensidades caerán sobre la mayor parte del territorio nacional a causa de los tres sistemas ciclónicos que azotan por los dos costados a nuestro país.

La mañana de este jueves, el ciclón Rachel se degradó a tormenta tropical, aunque su trayectoria indica que puede impactar en la península de Baja California.

Por su parte, la tormenta Simon afecta Michoacán y Colima, principalmente, y se espera que mañana viernes 9 de octubre se intensifique a huracán categoría 1 y el próximo domingo impacte en México como categoría 2, en Puerto Vallarta, Jalisco.

Por último, la tormenta tropical Isaias continúa su trayecto en el Golfo de México, causando afectaciones en la Península de Yucatán, rumbo a Estados Unidos y su amplia circulación ocasionará lluvias con intervalos de chubascos en el noreste y centro del país.

Se esperan lluvias puntuales intensas en Chiapas (oeste y costa), Campeche (oeste y costa) y Yucatán (costa, norte y oeste); lluvias puntuales muy fuertes en Veracruz (centro y sur), Tabasco (costa) y Quintana Roo (norte).

Por otro lado, el ingreso de humedad asociado a la circulación de la tormenta tropical Simon, sumado a un canal de baja presión, ocasionarán chubascos con lluvias puntuales fuertes en el occidente, norte y centro del territorio mexicano.

A su vez, se pronostican lluvias puntuales torrenciales en Guerrero; lluvias puntuales intensas en Oaxaca, y lluvias puntuales muy fuertes en Michoacán, Estado de México, Ciudad de México y Puebla. Un segundo canal de baja presión ocasionará chubascos en Baja California Sur.

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De acuerdo con el SMN, este día se esperan precipitaciones de distintas intensidades en el territorio nacional:

Lluvias intensas con puntuales torrenciales (150 a 250 mm): Guerrero (costa y sur).

Lluvias muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm): Oaxaca (noroeste, centro y costa), Chiapas (oeste y costa), Campeche (oeste y costa) y Yucatán (costa, norte y oeste).

Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Michoacán (costa), Estado de México (suroeste), Ciudad de México, Puebla (suroeste), Veracruz (centro y sur), Tabasco (costa) y Quintana Roo (norte).

Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Jalisco (oeste y sur), Colima, Morelos y Tlaxcala.

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Baja California Sur, Sonora, Sinaloa, Nayarit, Chihuahua, Durango, Zacatecas, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Querétaro e Hidalgo.

Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Aguascalientes y Guanajuato.

Mientras que los termómetros alcanzarán nuevamente los 45 °C en algunos estados:

Temperaturas máximas de 40 a 45 °C: Baja California (noreste) y Sonora (noroeste).

Temperaturas máximas de 35 a 40 °C: Baja California Sur y Sinaloa.

Temperaturas máximas de 30 a 35 °C: Chihuahua, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Veracruz y Tabasco.

En cuanto al pronóstico en el Valle de México, por la mañana se pronostica cielo nublado, por la mañana ambiente fresco en la región y frío con bancos de niebla en zonas altas.

Por la tarde, ambiente templado con probabilidad de lluvias fuertes con puntuales muy fuertes en el Estado de México (suroeste, centro y este) y en la Ciudad de México, las cuales podrían originar el incremento en los niveles de ríos y arroyos, deslaves, inundaciones, encharcamientos y visibilidad reducida. Todas las lluvias con descargas eléctricas.

La temperatura mínima en la Ciudad de México será de 13 a 15 °C y la máxima de 20 a 22 °C. Para Toluca, Estado de México, se prevé temperatura mínima de 10 a 12 °C y máxima de 20 a 22 °C.

Con información de Conagua

ICM