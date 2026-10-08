Publican en DOF Reforma que Prohíbe Doble Nacionalidad en Cargo de Presidente

La presidenta Claudia Sheinbaum publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) la reforma que establece el requisito de contar con nacionalidad mexicana única para competir por gubernaturas, jefatura de gobierno de la Ciudad de México y el Ejecutivo Federal.

La difusión de la ley fue en la edición vespertina del DOF y obligará a los candidatos y candidatas a renunciar a cualquier otra nacionalidad antes de registrar su postulación. La medida comenzará a aplicarse en 2028, pero entrará en vigor a partir de este jueves.

El decreto, que modifica los artículos 82, 116 y 122 de la Constitución, fue firmado por la mandataria la mañana de este miércoles, luego de su aprobación en el Congreso y el aval de 22 legislaturas estatales.

La reforma establece que quienes quieran encabezar los poderes ejecutivos federal y estatales deberán ser mexicanos por nacimiento y no tener otra nacionalidad o renunciar a ella como parte de sus aspiraciones.

También prohíbe a quienes ocupen esos cargos adquirir otra nacionalidad, utilizar un pasaporte extranjero, ejercer derechos políticos vinculados a otra ciudadanía o acogerse a la protección diplomática de otro Estado.

Una vez en el cargo, la persona titular de la Presidencia de la República, una gubernatura o una jefatura de Gobierno de la CDMX, no podrá adquirir o solicitar otra nacionalidad ni invocar ante una autoridad extranjera una nacionalidad distinta de la mexicana.

En el caso de las gubernaturas se mantienen los requisitos de ser originario de la entidad o contar con residencia efectiva de al menos cinco años y tener 30 de edad el día de la elección, salvo que la regulación local establezca otro límite o una edad menor.

Entre las prohibiciones se incluye usar un pasaporte o documento de identidad expedido por otro Estado, ejercer derechos políticos inherentes a otra ciudadanía o acogerse a la protección diplomática de un país extranjero.

Si no se cumplen esas disposiciones, habrá sanciones fijadas en la regulación federal y las constituciones locales.

No afecta a quienes ya están en ejercicio de alguno de los cargos mencionados.

Tras la publicación en el DOF, quedan pendiente las disposiciones reglamentarias que determinarán el procedimiento para acreditar la renuncia a otra nacionalidad y las autoridades mexicanas y extranjeras que deberán intervenir.

Como la reforma comenzará a aplicarse para el proceso electoral de 2028, el Congreso y las entidades federativas deberán adecuar la legislación correspondiente. Para ello tendrán un plazo de 90 días naturales a partir de mañana.

Sheinbaum presentó la iniciativa a finales de agosto bajo el argumento de que quienes encabecen el Ejecutivo mexicano o los gobiernos estatales deben representar exclusivamente al país y evitar posibles conflictos derivados de mantener otra nacionalidad.

La oposición sostuvo que la exigencia restringe derechos políticos de mexicanos con doble nacionalidad, particularmente de quienes emigraron o nacieron en el extranjero.

ASJ

Con información de EFE