Política

Publican en DOF Reforma que Prohíbe Doble Nacionalidad en Cargo de Presidente

El decreto modifica los artículos 82, 116 y 122 de la Constitución y fue aprobado en el Congreso, además de contar con el aval de 22 legislaturas estatales

DecretoSi no se cumplen las disposiciones habrá sanciones. Foto: Cuartoscuro.

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