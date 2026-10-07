Trump Premiará a Elon Musk y a Otros Directivos con la Medalla Nacional de la Ciencia

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, entregará el jueves la Medalla Nacional de la Ciencia, el máximo galardón científico del país, al empresario Elon Musk y a otros directivos del sector tecnológico, informó la Casa Blanca.

Además de Musk, recibirán la distinción el cofundador de Google, Sergei Brin; el director ejecutivo de Nvidia, Jensen Huang; y la directora general de AMD, Lisa Su.

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La entrega se realizará durante un evento bautizado "Science: A New Golden Age".

El magnate de la informática Michael Dell y el director ejecutivo de Microsoft, Satya Nadella, recibirán la Medalla Nacional de Tecnología e Innovación, el máximo galardón en ese ámbito.

Musk fue uno de los principales aliados de Trump en 2024, cuando apoyó su campaña con más de 200 millones de dólares. Al inicio del segundo mandato del republicano, se convirtió en su asesor y encabezó el Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE).

La relación se rompió en junio y julio de 2025, después de que Musk criticara el proyecto de ley fiscal y presupuestario del mandatario, lo que derivó en un cruce de ataques públicos entre ambos. Se reencontraron en septiembre de ese año, durante el servicio memorial de Charlie Kirk, y a mediados de 2026 retomaron la comunicación.

Con información de AP.

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