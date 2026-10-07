Internacional

Trump Premiará a Elon Musk y a Otros Directivos con la Medalla Nacional de la Ciencia

Michael Dell y Satya Nadella recibirán la Medalla Nacional de Tecnología e Innovación

Trump Premiará a Musk, Brin, Huang y Su con la Medalla Nacional de la CienciaEl director ejecutivo de Tesla y SpaceX, Elon Musk. Foto: AP / Archivo

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