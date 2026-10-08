Tráfico vehicular

Carreteras de México Hoy: Reporte de Bloqueos y Accidentes Este 8 de Octubre de 2026

Conoce las principales afectaciones e incidentes viales registrados en las carreteras del país

Carreteras de México Hoy: Reportan Bloqueos y Accidentes Este 8 de Octubre de 2026Carreteras de México Hoy. Foto: @GN_Carreteras

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Este jueves, carreteras de México enfrentan bloqueos y accidentes. Infórmate sobre las condiciones de tránsito para planificar tu viaje sin contratiempos.

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