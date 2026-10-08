Carreteras de México Hoy: Reporte de Bloqueos y Accidentes Este 8 de Octubre de 2026

Durante este jueves se registran distintos incidentes en carreteras y vialidades de México, entre ellos accidentes, bloqueos, manifestaciones y trabajos que pueden afectar la circulación.

Las autoridades mantienen reportes sobre las condiciones de tránsito en diferentes puntos del país, por lo que se recomienda a los automovilistas consultar las actualizaciones antes de iniciar un viaje y considerar posibles retrasos.

6:38 horas: Cuernavaca-Acapulco: En el kilómetro 98 se registra carga vehicular en dirección a Cuernavaca, sin reporte de incidentes. La circulación avanza con afectaciones.

6:40 horas: Nuevo Teapa-Cosoleacaque: En el kilómetro 20, dirección Cosoleacaque, continúa la reducción de carriles por la atención de un tractocamión con falla mecánica. La circulación permanece parcialmente afectada.

9:12 horas: Libramiento Poniente Tampico: En el kilómetro 3 se registra circulación intermitente en ambos sentidos por labores de mantenimiento, además de carga vehicular en la zona.

9:22 horas: México-Cuernavaca: En el kilómetro 57, dirección Cuernavaca, se registra reducción de carriles debido a la atención de un accidente, tras un choque contra el muro central.

10:13 horas: México-Cuernavaca: En el kilómetro 57, dirección Cuernavaca, el accidente fue atendido y la circulación quedó restablecida. El tramo ya opera con normalidad.

11:53 horas: Autopista Córdoba - Veracruz, km 16. Cierre a la circulación en ambos sentidos por atención de un choque contra el muro central y un incendio de camión de carga.

1:11 horas: Autopista Córdoba - Veracruz, km 16, dirección Veracruz. Continúa cierre a la circulación por atención de accidente

1:14 horas: Autopista Puebla - Acatzingo, km 165, dirección Puebla. El accidente ha sido atendido.



