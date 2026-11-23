Con el fin de evitar contratiempos en tus traslados y para que tomes las medidas necesarias, en N+ te decimos cómo está el tránsito en la autopista México-Querétaro, una de las más importantes que conectan con el centro del país.

La México-Querétaro es una de las carreteras más transitadas y donde más accidentes ocurren en sus casi 200 kilómetros por donde diariamente circulan en promedio 84 mil autos.

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Así está la México-Querétaro hoy

Caminos y Puentes Federales (Capufe) y la Guardia Nacional (GN) informan en tiempo real sobre las afectaciones en la autopista México-Querétaro: