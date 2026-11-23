Reporte de Incidentes, Problemas y Afectaciones en la México-Querétaro Este Lunes
Así está el tránsito en la vía que conecta con el centro del país, de acuerdo con el reporte de autoridades
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Con el fin de evitar contratiempos en tus traslados y para que tomes las medidas necesarias, en N+ te decimos cómo está el tránsito en la autopista México-Querétaro, una de las más importantes que conectan con el centro del país.
La México-Querétaro es una de las carreteras más transitadas y donde más accidentes ocurren en sus casi 200 kilómetros por donde diariamente circulan en promedio 84 mil autos.
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Caminos y Puentes Federales (Capufe) y la Guardia Nacional (GN) informan en tiempo real sobre las afectaciones en la autopista México-Querétaro:
A las 6:43 horas: Se reportó un cierre parcial a la circulación sobre el kilómetro 88 rumbo a la Ciudad de México por atención a un choque por alcance entre tractocamiones y un auto.
A las 9:00 horas: Hay reducción de carriles por labores de mantenimiento del kilómetro 158 al 148 en dirección a CDMX.
A las 11:00 horas: Se registra el cierre parcial a la circulación luego de registrarse un accidente cerca del kilómetro 088+800 a la altura de la localidad San Pablo Huantepec, Estado de México.
A las 11:01 horas: Capufe reporta cierre parcial a la circulación en el kilómetro 41 rumbo a CDMX por atención a un choque por alcance.
A las 11:16 horas: Restablecen la circulación en el kilómetro 41 en dirección a la Ciudad de México tras atender un accidente.
A las 11:19 horas: Hay obras y labores de mantenimiento en el kilómetro 41 en dirección a CDMX. De momento hay reducción de carriles y carga vehicular en la zona.
A las 11:23 horas: Hay cierre parcial de circulación en el kilómetro 142 rumbo a CDMX por atención a un incendio de auto.
A las 11:53 horas: Capufe comunica el restablecimiento de la circulación en el kilómetro 142 en dirección a CDMX.