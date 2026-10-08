Accidente en la Picacho-Ajusco Hoy: Motociclista Muere tras Chocar con una Pipa

Un motociclista murió luego de un choque contra una pipa en la carretera Picacho-Ajusco de la alcaldía Tlalpan, en la Ciudad de México.

El conductor de la motocicleta se impactó contra el vehículo de gran tamaño mientras circulaba por la zona. Tras el choque, el motociclista quedó sobre la vía.

Al lugar acudieron elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC CDMX), quienes llevan a cabo los trabajos correspondientes.

Por su parte, un camión perdió el control y se impactó contra un poste sobre la carretera Picacho-Ajusco, antes de llegar al Anillo Periférico.

El vehículo quedó ladeado y el poste permaneció en una posición de riesgo. Elementos de Tránsito de la Secretaría de Seguridad Ciudadana acudieron al lugar para abanderar el percance y prevenir otro accidente, mientras se esperaba la llegada de personal de Bomberos o Protección Civil para retirar el poste.

FBPT