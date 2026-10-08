Sociedad

Ahora Es Una Lucha Diferente en el Lago de Texcoco: Reactivan Agricultura de Autoconsumo

Habitantes de San Salvador Atenco, en el Estado de México, han recuperado los cuerpos de agua en los terrenos donde hace una década se planeó construir el Aeropuerto Internacional de México

La recuperación de terrenos en el Lago de Texcoco ha permitido la siembra para autoconsumoLa recuperación de terrenos en el Lago de Texcoco ha permitido la siembra para autoconsumo. Foto: Facebook | Ayuntamiento de Atanco
Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+