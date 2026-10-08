Ahora Es Una Lucha Diferente en el Lago de Texcoco: Reactivan Agricultura de Autoconsumo

César del Valle es miembro del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra en Atenco y desde 2025 también es presidente municipal de esta entidad del Estado de México.

Cuenta que estas tierras, que fueron expropiadas en 2001 con Vicente Fox para construir el aeropuerto en Texcoco, dejaron de sembrarse en 2014, cuando la administración de Enrique Peña Nieto retomó el proyecto de la terminal áerea a través de la compra de tierras.

"El proyecto en sí del aeropuerto lo que promovía más que el tema de seguir conservando el territorio, la tierra, era deshacerte de ese espacio.

"Fue hasta 2014 donde la estrategia del gobierno cambió y evidentemente lo que buscaban no solamente era comprarte tu parcela, sino que además amedrentaban con grupos de choque a los campesinos para que ya no siguieran sembrando. De 100 parcelas 40 se sembraban", señaló el alcalde.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Ejidatarios de San Salvador Atenco Fomentan Recuperación de Cuerpos de Agua

Atl Pájaro, también militante del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y actual síndica municipal, asegura que las obras del nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México desalentaron la vocación agrícola de la zona.

"Empezaron a meter los camiones con el material, la gente empezó a dejar de venir a su comunidad por el mismo miedo, por la misma situación que nos estaba llevando a este conflicto que se generó".

La cancelación del proyecto en 2018, durante la administración de López Obrador, dio un respiro a los agricultores de Atenco. Y en 2024, los terrenos inactivos se recuperaron con la llegada del programa Sembrando Vida.

"Hoy día, se ha recuperado esa situación de 2014 a la fecha, de esas 100 parcelas estamos hablando que hay un promedio de 70 parcelas sembradas en cada núcleo ejidal", dice César del Valle.

La disponibilidad de agua fue clave. En las 14 mil hectáreas del Área de Protección de Recursos Naturales Lago de Texcoco, parte de la cual está en tierras de Atenco, autoridades y comunidad han privilegiado la vocación lacustre de la zona, como en la laguna de Xalapango, desaparecida años atrás.

"Aquí llegaban nueve ríos, desembocaban de la zona oriente y cuando viene el proyecto aeroportuario comienza la desviación de estos ríos y entonces comienza la desecación de estos los espacios. Este año, lo que pasa es que se crea el bordo, se contiene el agua y esto ha favorecido para que diversas especies lleguen, no solamente de aves", señala Nancy Bernice López, del Área de Protección Recursos Naturales Lago de Texcoco.

Gracias a las lluvias y al reencauzamiento de ríos en el antiguo lago de Texcoco se recuperaron 11 cuerpos de agua. En dos de estas lagunas, se avistó la presencia del pez mexcalpique, que se creía extinto, informó Nancy Berenice.

"Es una especie endémica de la cuenca y es una especie que se tenía en los últimos registros más de desde hace más de 15 20 años".

La agricultura, dice César del Valle, se renovó para la economía local. "Los ríos se han reconducido, la zona lacustre se siguen recuperando y eso evidentemente crea un microclima aquí en la región que le permite al agricultor también tener una cosecha totalmente distinta y obviamente mucho mejor".

En Atenco se siembran maíz, calabaza, frijol, haba, hortalizas, forrajes y granos básicos. Parte de estos productos estuvieron presentes en la reciente Feria del Maíz que se celebró en el municipio a finales de septiembre.

Atl Pájaro recalca: "Ahora, nuestra lucha ya es diferente, ya no es una lucha de armas (…) nuestra lucha ahora es de trabajo, de mostrar que por lo que se luchó, por lo que se defendió, está siendo realmente productivo".

Con información de Raymundo Pérez Arellano y Víctor Olvera

ICM