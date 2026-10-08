Cultura

¿Quién es Anne Carson, la Poeta Ganadora del Premio Nobel de Literatura 2026?

A juicio de la crítica, la galardonada es una de las escritoras más exquisitas y eruditas de la literatura contemporánea

Anne Carson, ganadora del Premio Nobel de Literatura 2026Anne Carson, ganadora del Premio Nobel de Literatura 2026. Foto: EFE | Archivo

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Descubre a Anne Carson, la poeta canadiense que acaba de ganar el Nobel de Literatura 2026. Su obra fusiona lo grecolatino con lo contemporáneo, creando un universo literario único.

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