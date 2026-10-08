Anne Carson Gana Nobel de Literatura por Innovar con la Tradición Clásica

La poetisa, ensayista y traductora canadiense Anne Carson ganó el Nobel de Literatura por su obra "atrevida", que aporta un toque de modernidad al misticismo en sus escritos sobre el amor, el deseo y la desesperación.

La escritora de 76 años fue galardonada "por su obra audaz e innovadora que, en un diálogo lúdico con la tradición clásica, ha creado nuevas formas para la literatura contemporánea", declaró la Academia Sueca.

A lo largo de toda su trayectoria profesional, Anne Carson ha compaginado la escritura poética con la traducción y la docencia en diversas universidades, se indicó. En su obra se entremezclan héroes mitológicos, autores antiguos y románticos.

Es la tercera escritora nacida en Canadá que gana el Nobel de Literatura, después de Alice Munro en 2013 y Saul Bellow en 1976.

"Casi toda su producción literaria se ha centrado en la intersección entre la fascinación del filólogo por las palabras y el anhelo del poeta por nuevos significados. Ella misma ha identificado la etimología de las palabras como el punto de partida de toda su obra", informó el Comité del Nobel.

La escritora se encontraba en Islandia "escuchando el viento" cuando la Academia Sueca logró comunicarse con ella para notificarle del premio.

La secretaria permanente de la Academia, Ingrid Carlberg, dijo haber conversado con ella.

"No tuvimos mucho tiempo para hablar. Lo único que tuvo tiempo de decirme fue que, por el momento, se encuentra en Islandia, donde escucha el viento", comentó.

"Se quedó sorprendida, pero muy contenta. Se notaba en su voz", añadió Carlberg.

Nacida en Toronto el 21 de junio de 1950, Carson se inspira en temas e historias de la literatura griega y romana antiguas para obras que a menudo combinan elementos de poesía, ensayo y ficción.

Pero sobre todo es conocida por "Nox", una obra inolvidable publicada en 2010 en memoria de su hermano Michael, con quien no tenía relación, quien desapareció misteriosamente antes de fallecer en Dinamarca en el año 2000, explicó la Academia Nobel.

Esta obra se despliega como un acordeón, con una sola hoja de papel de varios metros de longitud que está doblada una y otra vez hasta alcanzar las dimensiones de una página. El "epitafio en forma de caja" contiene fotos, cartas y otros escritos dedicados a Michael.

"En ella se percibe un profundo sentimiento de pérdida que surge de lo más profundo", resumió la Academia Sueca.

"Además, hay una tercera voz que aporta profundidad temporal en la figura del poeta romano Catulo, con su famosa elegía 101 en honor a su propio hermano fallecido, quien, al igual que Michael, murió en tierra extranjera. También está presente la conmovedora traducción de Carson del poema", se indicó.

Entre sus otros libros figuran "Eros the Bittersweet" ("Eros dulce y amargo"), una mirada al placer y el dolor del deseo en la literatura griega antigua; y la novela en verso "Autobiography of Red" ("Autobiografía de Rojo").

También destaca "Men in the Off Hours" ("Hombres en sus horas libres"), una colección de poesía y prosa que ganó el Premio Griffin de poesía de Canadá en 2001; y "Norma Jeane Baker of Troy" ("Norma Jeane Baker de Troya"), que compara a Marilyn Monroe y a Helena de Troya.

"Autobiografía de Rojo: Una novela en verso", de 1998, convirtió un fragmento de poesía griega en la historia del destructivo romance de una adolescente melancólica, y "Red Doc >", de 2013, una especie de secuela de "Autobiografía de Rojo", trataba sobre un viaje por carretera.

La canadiense se inició en el griego gracias a un profesor de latín que se lo enseñaba durante la pausa para comer en el instituto. Abandonó la universidad en dos ocasiones antes de obtener su doctorado en Letras Clásicas en Toronto. En el pasado ha dicho que enseña griego antiguo para ganarse la vida.

Su nombre sonaba desde hace años en las quinielas, pues ganó el Princesa de Asturias de las Letras en 2020.

Muchos críticos literarios habían pronosticado que el premio de este año recaería en una mujer. La Academia Sueca, criticada durante mucho tiempo por preferir a autores occidentales y sacudida por un escándalo del #MeToo en 2018, se ha renovado por completo y más de la mitad de sus 18 miembros han sido sustituidos. Desde entonces, uno de cada dos galardonados es una mujer.

Pero siguen muy infrarrepresentadas: de los 119 galardones, solo 19 mujeres han obtenido el Premio. Y solo una minoría de los autores laureados escribe en lenguas asiáticas o de Medio Oriente. La surcoreana Han Kang fue reconocida en 2024 "por su intensa prosa poética que confronta traumas históricos y expone la fragilidad de la vida humana". Fue la primera mujer asiática con el reconocimiento y antes hubo seis ganadoras de Europa o América. La chilena Gabriela Mistral, que ganó en 1945, ha sido la única escritora premiada por su obra en español. Desde entonces han pasado 81 años.

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En 2025, el escritor húngaro László Krasznahorkai, cuyas novelas surrealistas y anárquicas combinan una visión sombría del mundo con un humor mordaz, ganó el Nobel de Literatura por una obra que, según la Academia, sostiene el poder del arte en medio del "terror apocalíptico".

Hace 16 años, el Nobel de Literatura fue para el peruano Mario Vargas Llosa, el último latinoamericano en ganarlo. En 1990, Octavio Paz recibió el premio y es el único mexicano que lo ha obtenido desde 1901, en 119 veces que el galardón ha sido otorgado.

Esta semana se anunciaron los ganadores en tres categorías científicas: el Nobel de Medicina fue para tres científicos cuyo trabajo condujo a una herramienta que utiliza la luz para ayudar a desentrañar cómo funciona el cerebro; el de Física reconoció los esfuerzos de un científico por desmitificar un raro grupo de neutrinos, y el de Química reconoció la labor de dos científicos para desentrañar misteriosas imágenes especulares en moléculas, un descubrimiento que se ha utilizado para desarrollar innumerables medicamentos.

El Nobel de la Paz se dará a conocer el viernes y el de Ciencias Económicas, el lunes.

La dotación del premio este año es de 12 millones de coronas suecas (unos 1.2 millones de dólares), ya sea para una única persona, un pequeño grupo o una organización.

Las personas galardonadas en las diferentes disciplinas recibirán un diploma, una medalla de oro y un cheque con el monto económico, durante una ceremonia el 10 de diciembre en Suecia, aniversario luctuoso de Alfred Nobel.

Con información de Agencias

ASJ