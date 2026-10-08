Internacional

Anne Carson Gana Nobel de Literatura por Innovar con la Tradición Clásica

La escritora se encontraba en Islandia "escuchando el viento" cuando la Academia Sueca logró comunicarse con ella para notificarle del galardón

Anne CarsonLa escritora es conocida sobre todo por sus traducciones de textos griegos antiguos y por reinterpretarlos con un estilo moderno. Foto Nobel Prize.

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