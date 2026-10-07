Ciencia y Tecnología

Las Moléculas Son Diestras o Zurdas y los Ganadores del Nobel de Química Hallaron la Razón

Henri B. Kagan y Kenso Soai resolvieron el misterio sobre las moléculas espejo. Te explicamos de qué se trata

Ilustración en tres dimensiones de un polipéptidoPremian a los químicos que hallaron cómo controlar a las moléculas espejo. Foto: Reuters
Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+