Las Moléculas Son Diestras o Zurdas y los Ganadores del Nobel de Química Hallaron la Razón

Tu mano derecha es un reflejo de tu mano izquierda, tal como la imagen que aparecería en un espejo. Pero, aunque son especulares, no son idénticas. La prueba está en que no puedes superponer una sobre otra.

El fenómeno se repite en la naturaleza: las moléculas pueden tener versiones especulares que no se superponen. El Premio Nobel de Química de este 2026 ha premiado a los científicos responsables de comprender y reproducir a voluntad las moléculas espejo.

Algunas moléculas, como los aminoácidos, existen en dos variantes que son versiones especulares la una de la otra. Además, estas moléculas suelen tener las mismas propiedades físicas: hierven a la misma temperatura, comparten la misma masa y tienen el mismo punto de fusión.

Pero no tienen en el mismo efecto: una molécula diestra puede ser un medicamento para nosotros, mientras que la versión zurda puede ser un veneno. En ese sentido, las moléculas especulares son idénticas a nuestras manos y pies: cada extremidad es un reflejo de la otra, pero no podríamos ponernos el guante izquierdo en la mano derecha.

En la naturaleza, las consecuencias de este fenómeno, llamado quiralidad, son mucho más extremas que ponerse el zapato equivocado. De hecho, la vida prefiere una sola versión de estas moléculas. Los organismos vivos solo contienen una de estas imágenes especulares.

A esta preferencia se llama homoquiralidad y había sido por muchas décadas un misterio fundamental de la química. Los científicos sabían que había moléculas espejo pero no entendían las circunstancias en que se podía podía producir una versión sobre otra. Tampoco podían reproducirlas a voluntad.

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Al probar reacciones químicas capaces de generar dos moléculas especulares, siempre obtenían proporciones iguales de ambas. ¿Por qué la naturaleza podía producir a voluntad una sola versión de una molécula especular y los laboratorios no?

Es ahí donde entra el trabajo de Henri Kagan y Kenso Soai. Mientras que el químico francés explicó en qué circunstancias una molécula diestra puede reproducirse por encima de una zurda, el investigador Soai desarrolló una técnica para controlar este proceso.

En 2003, a partir de la labor de Kagan, presentó una reacción donde se formaba solo una de las dos posibles imágenes especulares. Este hallazgo ha sido fundamental para perfeccionar la producción de químicos, especialmente en el ámbito farmacéutico, donde obtener una molécula especular es la diferencia entre obtener una sustancia curativa o una tóxica.

Al respecto, Heiner Linke, presidente del Comité Nobel de Química, declaró:

”Henri Kagan y Kenso Soai han aportado una solución a un misterio químico de más de un siglo de antigüedad: cómo puede surgir espontáneamente la homoquiralidad. Las reacciones químicas que han desarrollado son espectaculares”.

Podría decirse que Kagan diseñó unos guantes y Soai los fabricó. Y estos guantes quedan a la perfección a las manos del conocimiento.

EDG