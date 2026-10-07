Premio Nobel de Química 2026: ¿Quiénes son Henri B. Kagan y Kenso Soai?

El Premio Nobel de Química 2026 fue otorgado al químico francés Henri B. Kagan y al investigador japonés Kenso Soai por sus aportaciones al estudio de los efectos no lineales y la autocatálisis en la síntesis orgánica asimétrica. Sus trabajos permitieron desarrollar herramientas para comprender cómo puede surgir y amplificarse la homoquiralidad, una característica presente en las moléculas de los seres vivos.

La Real Academia Sueca de Ciencias destacó que los descubrimientos de ambos científicos ayudaron a abordar uno de los problemas que durante décadas permaneció abierto en la química: explicar por qué en los organismos vivos suele existir una sola de las dos formas especulares posibles de determinadas moléculas.

Henri B. Kagan es pionero de la catálisis asimétrica. Nació el 15 de diciembre de 1930 en Boulogne-Billancourt, Francia. Su trayectoria científica se ha concentrado principalmente en la estereoquímica, la síntesis orgánica y la catálisis asimétrica.

En 1954 se graduó como ingeniero en la École Nationale Supérieure de Chimie de Paris y obtuvo también una licenciatura en Ciencias por la Sorbona. Ese mismo año comenzó su trayectoria en el Centre national de la recherche scientifique (CNRS).

Posteriormente realizó su formación doctoral en el Collège de France bajo la dirección del químico Jean Jacques. En 1960 obtuvo el doctorado en Ciencias Físicas.

Por su parte, Kenso Soai es un químico japonés cuya carrera académica se ha desarrollado principalmente en la Universidad de Ciencias de Tokio. Se graduó en la Universidad de Tokio y obtuvo su doctorado en 1979 bajo la supervisión del profesor Teruaki Mukaiyama.

Después de participar como investigador en la Sociedad Japonesa para la Promoción de la Ciencia, Soai realizó una estancia de investigación en la Universidad de Carolina del Norte en Chapel Hill, en Estados Unidos, entre 1979 y 1981, donde trabajó con el profesor Ernest L. Eliel.

En 1981 se incorporó como profesor a la Universidad de Ciencias de Tokio, institución en la que posteriormente fue promovido a profesor asociado en 1986 y a catedrático en 1991.

Su trabajo científico se ha enfocado en áreas como la síntesis asimétrica, la autocatálisis, la automultiplicación asimétrica, el origen de la quiralidad y la síntesis enantioselectiva. También ha desarrollado investigaciones relacionadas con la química orgánica, organometálica y bioorgánica, así como con la ciencia de materiales.

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