Ciencia y Tecnología

Premio Nobel de Química 2026: ¿Quiénes son Henri B. Kagan y Kenso Soai?

El francés y el japonés fueron reconocidos por investigaciones sobre cómo se origina y se propaga la homoquiralidad

Henri Kagan y Kenso SoaiHenri Kagan y Kenso Soai ganadores del Premio Nobel de Química 2026. Foto: AP

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