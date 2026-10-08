Internacional

Huracán Isaias Avanza con Fuerza a Costas de Florida, Alabama y Mississippi

Los productores de petróleo y gas suspendieron una parte importante de la producción en alta mar en el Golfo de México, mientras que en algunas zonas también fueron suspendidas las clases

IsaiasSe espera que el huracán atraviese zonas con una importante producción de petróleo y gas en alta mar. Foto: Reuters.
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