Huracán Isaias Avanza con Fuerza a Costas de Florida, Alabama y Mississippi

El huracán Isaias se dirige hacia la costa estadounidense del Golfo de México como el primer ciclón de la temporada del Atlántico, lo que llevó a evacuaciones obligatorias y al cierre de escuelas en algunas zonas de Florida.

Se espera que Isaias se intensifique rápidamente y lleve vientos fuertes y una peligrosa marejada ciclónica a la franja nororiental de Florida, el sur de Alabama y el sur de Mississippi cuando toque tierra en la costa norte del Golfo a última hora del viernes o temprano el sábado.

Podrían producirse lluvias intensas con riesgo de inundaciones hasta el fin de semana, incluso tierra adentro hasta el valle de Tennessee.

El huracán tenía vientos máximos sostenidos de alrededor de 129 kilómetros por hora y se movía hacia el este-noreste a 15 km/h durante la madrugada, informó el Centro Nacional de Huracanes con sede en Miami. El centro del ciclón se encontraba unos 676 km al sur-suroeste de la desembocadura del río Mississippi.

Las poblaciones costeras se movilizaron rápidamente para prepararse.

Algunos pozos petroleros del golfo pausaron la producción, y al menos cuatro distritos escolares de Florida cancelaron clases para más adelante en la semana, mientras el condado de Okaloosa anunció evacuaciones obligatorias para algunas zonas costeras. Los gobernadores de Florida y Alabama declararon el estado de emergencia para decenas de condados.

El Servicio Meteorológico Nacional indicó a las comunidades desde Ocean Springs, Mississippi, hasta el condado de Gulf, Florida, que se prepararan para la posibilidad de “cortes de energía de larga duración”.

Isaias se está desarrollando más de cuatro meses después del inicio de la temporada de huracanes del Atlántico y se quedó a un día de igualar un récord de 121 años como el huracán que más tarde se ha formado en la zona. Según el Servicio Meteorológico Nacional, el récord data de 1905, cuando el primer huracán atlántico del año se formó el 8 de octubre.

La temporada de huracanes del Atlántico ha sido inusualmente tranquila este año debido a un fuerte fenómeno de El Niño, que interrumpe la formación de tormentas sobre ese océano. La actividad de tormentas ha estado por encima del promedio en el Pacífico, donde la tormenta tropical Simón se formó el miércoles frente a México.

Se espera que Isaias impacte a lo largo de una amplia franja de costa muy familiarizada con huracanes de categoría 3 o más.

Antes de la tormenta, los productores de petróleo y gas cerraron una parte significativa de la producción en alta mar en la región, que representa casi el 15% del crudo bombeado anualmente en Estados Unidos.

Hasta el miércoles, alrededor del 25% de la producción petrolera en la región estaba detenida temporalmente, retirando del mercado unos 511,000 barriles diarios, según la Administración de Minerales Marinos. El organismo señaló que ocho de las 371 plataformas petroleras tripuladas del golfo fueron evacuadas.

Con los precios del petróleo ya altos, los recortes de producción son lo suficientemente pronunciados como para afectar a los mercados, aunque otros huracanes en el Golfo han causado interrupciones mayores, afirmó Jim Burkhard, jefe global de investigación del mercado de crudo de S&P Global Energy. Más preocupante, añadió, es si Isaías impacta como una tormenta potente cerca de refinerías.

A medida que avance tierra adentro, Isaias también podría alterar el duelo de fútbol americano universitario del sábado entre los rivales Georgia y Alabama, un partido al que el presidente Donald Trump planea asistir.

En Alabama, las ciudades de Gulf Shores y Orange Beach emitieron un comunicado en el que alentaron a las personas en zonas bajas a evacuar voluntariamente.

La residente de Gulf Shores Maranie Adams reunió agua y otros suministros mientras su familia trasladaba pertenencias, incluido el motor de un jacuzzi, para almacenarlos en alto. Su familia planeaba resistir la tormenta en casa, a aproximadamente media milla de la costa, refugiándose en el interior junto a su bandada de gallinas.

"Tenemos que conseguir jaulas para meterlas en la casa para que no salgan volando”, comentó Adams.

"Va a ser ruidoso", temió.

La gobernadora de Alabama, Kay Ivey, emitió un estado de emergencia para 40 condados, mientras que el gobernador de Florida, Ron DeSantis, declaró uno para 25 condados en las regiones de la franja nororiental y Big Bend. El estado también planeaba desplegar un equipo de búsqueda y rescate urbano con base en Miami.

En Pensacola, las compañías eléctricas estaban preposicionando cuadrillas para reparar rápidamente cualquier corte de energía. Funcionarios de la ciudad proporcionaron arena para que los residentes llenaran sacos de arena y protegieran sus viviendas contra inundaciones. Y el alcalde, D.C. Reeves, instó a la gente a revisar cómo estaban los vecinos ancianos y otras personas que pudieran necesitar ayuda.

"Obviamente no hay necesidad de entrar en pánico en este momento", dijo Reeves en una conferencia de prensa.

"Esto en realidad se trata de preparación", agregó.

Una de las peores tormentas del siglo XX, el huracán Camille, mató a más de 250 personas después de tocar tierra cerca de Waveland, Mississippi, en 1969.

El huracán Katrina en 2005 arrasó vecindarios en Mississippi, inundó Nueva Orleans y mató a casi 1,400 personas. Y el huracán Michael destruyó viviendas y edificios cerca de Panama City, Florida, en 2018.

Con información de Agencias

ASJ