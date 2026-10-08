Internacional

Exalumno Mata a Una Persona y Hiere a 2 Más en Escuela en Polonia

El joven ingresó a la institución y atacó con cuchillo a tres empleados, incluyendo al director, informó la policía local

PolicíaUna hora antes, la policía informó de la detención de otro joven de 17 años en Sierpc que pretendía atacar una escuela. Foto: Reuters.

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