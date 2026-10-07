Detienen a Joven que Acuchilló a 8 Personas en una Escuela en Polonia

Un joven fue arrestado después de un ataque con cuchillo que dejó ocho personas heridas en una escuela al norte de Varsovia, Polonia, informaron las autoridades.

El hombre, de 19 años, fue detenido después de que los servicios de emergencia acudieran al lugar del ataque en el Complejo de Escuelas de Formación Profesional N.º 4 en Ostrołęka, indicó en X la jefatura provincial de policía.

La autoridad difundió una foto borrosa del sospechoso tras su detención.

La fiscal de Ostroleka, Elzbieta Lukasiewicz, declaró que las víctimas eran estudiantes y profesores.

"Parece que el chico entró en la escuela y atacó a los alumnos y profesores con una herramienta peligrosa", declaró Lukasiewicz al canal de noticias TVN24.

"Según la información de la que dispongo, ocho personas resultaron heridas", añadió.

El departamento de bomberos informó a la agencia de noticias PAP que entre los heridos había tres adultos y cinco adolescentes.

De acuerdo con PAP, el atacante empleó un cuchillo y es un alumno del Complejo de Escuelas de Formación Profesional nº 4 de Ostrołęka.

El alcalde, Paweł Niewiadomski, fue citado por medios locales diciendo que la "situación ha quedado bajo control" y que las autoridades estaban en el lugar para tratar de aclarar "todas las circunstancias del incidente".

Los medios locales informaron que el ataque ocurrió poco antes del mediodía.

Con información de Agencias

ASJ