Internacional

Detienen a Joven que Acuchilló a 8 Personas en una Escuela en Polonia

Los reportes preliminares señalan que las víctimas eran estudiantes y profesores

PoloniaEl ataque ocurrió poco antes del mediodía. Foto: X | @PolskaPolicja.

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