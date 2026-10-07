Se Cumplen 3 Años de la Masacre de Hamás en Israel: Miles Recuerdan a Víctimas

A tres años del ataque de Hamás en territorio israelí, las huellas de la tragedia y el recuerdo por las víctimas siguen vivas tanto en las familias que perdieron a sus familiares como para el pueblo palestino que sigue padeciendo los efectos de la guerra.

La mañana del sábado 7 de octubre de 2023, coincidiendo con una festividad judía, cientos de combatientes palestinos traspasaron la frontera tras lanzar una nutrida salva de cohetes desde Gaza.

Con fusiles y granadas, masacraron a familias en comunidades agrícolas y asaltaron comisarías y bases del ejército, en una jornada que dejó 1.221 muertos, según un recuento de la AFP basado en cifras oficiales israelíes.

Los israelíes se reunieron el miércoles para conmemorar el ataque que además de los más de mil 200 fallecidos, dejó 251 rehenes y desencadenó una guerra devastadora en Gaza que ha dejado gran parte del territorio en ruinas y a sus 2 millones de habitantes viviendo en condiciones desesperadas.

En el sur de Israel, las familias guardaron duelo en intersecciones, refugios antibombas y en el recinto de un festival de música que milicianos asaltaron hace tres años, en el ataque más mortífero contra Israel. Este es el primer aniversario desde que todos los rehenes, vivos y muertos, fueron devueltos.

Por su parte, cerca de la localidad de Reim, donde se celebraba un festival de música el día del ataque, las familias se reunieron alrededor de fotos de sus familiares asesinados. Cientos de personas acudieron a rendir homenaje a las más de 350 personas asesinadas en el recinto del festival y sus alrededores.

El miércoles, los familiares de los sobrevivientes se abrazaron a las 6:29 de la mañana -la hora exacta en que se lanzaron los primeros cohetes hace tres años- mientras se escuchaban estruendos de explosiones en la cercana Gaza.

También se observó un momento de silencio en el kibutz Kfar Aza, cerca de la frontera con Gaza, donde 64 personas fueron asesinadas y 18 secuestradas durante el fatídico asedio.

Foto: Reuters

Para los palestinos, el aniversario supone otro día viviendo una vida de miseria y dificultades tras la campaña de represalia de Israel en Gaza, que ha matado a decenas de miles de personas. La mayor parte de la población vive en enormes y miserables campamentos de tiendas, con grandes zonas de las ciudades de la franja reducidas a escombros.

Además, más de la mitad del territorio sigue en manos del ejército israelí. Pese a un acuerdo de alto el fuego alcanzado hace casi un año, los ataques israelíes continúan casi a diario. Para la región, el día pone de relieve una transformación sorprendente en los últimos tres años.

En medio del recuerdo, Hamás emitió un comunicado calificando de "capítulo histórico" la masacre y reivindicó en sus redes sociales la resistencia contra Israel como un "derecho legítimo". Además, calificó el ataque de "respuesta natural" a "décadas de amargo sufrimiento" impuesto por Israel.

No se esperan actos el miércoles en Gaza. Pero mientras los milicianos celebraron la masacre, los palestinos en el territorio dijeron que el grado en que sus vidas se han deteriorado en los últimos tres años era antes inimaginable.

Más de 74 mil palestinos han muerto en Gaza, según el Ministerio de Salud del territorio, que no distingue entre civiles y combatientes en sus cifras, pero afirma que alrededor de la mitad eran mujeres y niños. Las cifras del ministerio, que forma parte del gobierno administrado por Hamás, son consideradas en general fiables por agencias de la ONU y expertos independientes.

Foto: Reuters

Aunque un alto el fuego que entró en vigor el 10 de octubre de 2025 ha detenido los combates más intensos, los ataques israelíes han continuado, dirigidos contra lo que Israel asegura que son milicianos de Hamás. Desde el alto el fuego, mil 460 palestinos han muerto en Gaza, según el ministerio. Siete soldados israelíes han muerto en ese periodo.

Las restricciones a la entrada de bienes y ayuda han contribuido a una crisis de hambre que continúa, según han dicho expertos en seguridad alimentaria.

En medio de esta conmemoración, también hubo tiempo de hacer campaña de cara a la difícil contienda electoral del próximo 27 de octubre, las primeras desde los ataques de Hamás y que tienen en predicamento al actual primer ministro, Benjamín Netanyahu.

Las encuestas anticipan una difícil contienda para el premier, quien en los últimos tres años lanzó también campañas masivas en Líbano e Irán, e intervino igualmente en Siria y Yemen.

Uno de sus rivales es Naftali Bennett, un ex primer ministro que le reprocha no haber evitado los ataques. "Esto fue un fracaso colosal del Estado de Israel, que fue fundado para defender a los judíos en nuestra tierra", declaró a periodistas en el sitio del festival Nova.

ICM