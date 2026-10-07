Internacional

Se Cumplen 3 Años de la Masacre de Hamás en Israel: Miles Recuerdan a Víctimas

El 7 de octubre de 2023 no solo dejó una huella imborrable en Israel, también en el pueblo palestino que sufre todavía por la ofensiva lanzada tras el ataque

Una pareja visita el espacio conmemorativo montado donde se celebró el Festival Nova en 2023Una pareja visita el espacio conmemorativo montado donde se celebró el Festival Nova en 2023. Foto: Reuters
Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+