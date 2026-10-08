Deja 30 Muertos Bombardeo Ruso que Alcanzó Autobuses en Ucrania

Al menos 30 personas murieron y 18 más resultaron heridas en un ataque ruso contra la ciudad de Kramatorsk, en el este de Ucrania, que alcanzó a dos autobuses, indicaron las autoridades locales.

Inicialmente se informó que había 12 víctimas mortales y 14 más que resultaron heridas, pero la cifra aumentó, según el último balance ofrecido por la Fiscalía de la región de Donetsk.

"Hasta ahora, el saldo mortal del ataque de esta mañana contra los autobuses subió a 30 (y) 18 personas resultaron heridas", indicó el despacho del fiscal regional. La oficina del gobernador dio el mismo balance y anunció la suspensión del transporte público.

En las fotos publicadas junto al comunicado se ve un autobús devorado por las llamas y varios cuerpos en el suelo. La fiscalía abrió una investigación preliminar por "crimen de guerra".

Por su lado, la policía indicó que el ataque ruso alcanzó dos autobuses y un edificio de viviendas en una de las calles de esa importante ciudad del este ucraniano.

La Fiscalía apunta a que Rusia utilizó una bomba aérea planeadora UMPB D-30 SN en este ataque.

El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, confirmó el primer balance de muertos en un mensaje en la red social X, en el que explicó que los rusos lanzaron una bomba aérea que alcanzó una parada de autobús de la ciudad.

"Rusia ataca otra vez donde no hay ningún objetivo militar. Contra un autobús de línea. Contra transporte civil. Contra gente que simplemente iba a hacer sus cosas", se lee en la nota del ayuntamiento.

El comunicado del ayuntamiento recuerda que buena parte de la ciudad de Kramatorsk, que antes de la guerra tenía alrededor de 150 mil habitantes, ha sido evacuada debido a los ataques constantes de las fuerzas rusas, que se encuentran a escasos kilómetros de la localidad.

"Aquí hay poca gente. Aún así, el transporte civil con pasajeros se ha convertido en blanco del terror ruso", dice también la nota, que pide que se hable de este tipo de bombardeos "para que el mundo sepa" qué ocurre en Kramatorsk cada día.

La ciudad fue brevemente ocupada por separatistas prorrusos en 2014, y recuperada luego por las fuerzas ucranianas. Kramatorsk es un importante centro logístico para el ejército de Ucrania en la región de Donetsk, epicentro de los combates y ocupado en su mayor parte por Rusia.

Desde hace semanas, el ejército de Kiev lleva a cabo una contraofensiva en esta zona del frente, y asegura haber recuperado varios kilómetros cuadrados de territorio.

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Zelenski recordó que esté nuevo bombardeo letal de Rusia se produce cuando aún no se ha cerrado el recuento de muertos del ataque con misil contra la ciudad de Priluki, en la región de Cherníguiv del norte de Ucrania, en que han perdido la vida al menos 22 personas.

Con los muertos en el bombardeo a Kramatorsk, más de cuarenta civiles han perdido la vida en Ucrania en ataques llevados a cabo por Rusia entre el miércoles y el jueves.

Con información de Agencias

ASJ