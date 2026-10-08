Internacional

Deja 30 Muertos Bombardeo Ruso que Alcanzó Autobuses en Ucrania

Zelenski dijo que la ofensiva letal se produjo mientras no han terminado de contar a los muertos del ataque con misil contra la ciudad de Priluki

UcraniaLa policía local indicó que el ataque ruso alcanzó dos autobuses y un edificio. Foto: X | @CforCD.

Escucha este artículo

00:00
-00:00
Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+