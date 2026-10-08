Economía

Calculadora de Prima Vacacional 2026: ¿Cómo Saber Cuánto Te Toca Según Tus Días Acumulados?

La tabla de días de vacaciones por año y el salario diario son fundamentales para sacar la prima vacacional que le toca a cada trabajador en México

Calculadora de prima vacacional 2026 cómo sacar cuánto te toca recibir según tus días acumuladosLa prima vacacional es un derecho laboral para trabajadores en México. Foto: Cuartoscuro

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