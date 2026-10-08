Calculadora de Prima Vacacional 2026: ¿Cómo Saber Cuánto Te Toca Según Tus Días Acumulados?

Todos los trabajadores que cuenten con una relación laboral formal y reconocida por la Ley Federal del Trabajo (LFT) tienen derecho a recibir la prima vacacional 2026 en México, por eso te decimos cómo se saca este derecho laboral según los días de vacaciones que tienes acumulados este año.

Si aún no sabes cuántos días de vacaciones te toca por ley en 2026, en una nota ya te mostramos la tabla por año y el número de descansos que te corresponden, según el tiempo de trabajo que tengas acumulado en una empresa.

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¿Cómo funciona la calculadora de prima vacacional 2026?

La fórmula que sirve para calcular dicha prestación es multiplicar tu salario diario por los días de vacaciones que tienes acumulados. El resultado lo multiplicas por 0.25 y lo obtenido es lo que corresponde a recibir como parte de tu prima vacacional.

El 0.25 es lo correspondiente al 25 por ciento, el porcentaje mínimo que deben recibir los trabajadores por ley de forma anual a partir del primer año laborado con una empresa.

¿Cómo se saca la prima vacacional?

Para saber cuánto te toca recibir este año, lo primero que debes saber son los días de vacaciones que tienes en el año. Por ello te mostramos la siguiente tabla:

Tablas de vacaciones por año. Foto: STPS

Una vez obtenido el dato ejemplificaremos de la siguiente forma: Supongamos que tu salario diario es de 400 pesos y cuentas con 12 días de vacaciones; multiplicas 400 x 12 y el resultado es 4,800. Después, multiplicas 4,800 x 0.25 y te da 1,200, eso es lo que te toca cobrar como parte de tu prima vacacional.

Para calcular el sueldo que recibes por día debes dividir tu salario mensual bruto, el monto total que acordaste cobrar con tu empresa o empleador, entre 30, que son los días del mes.

Otra cosa importante a tomar en cuenta es que los trabajadores que van a recibir de forma íntegra su prestación es quienes no excedan la prima vacacional exenta 2026, que es de hasta 15 veces la UMA diaria, es decir, 1,759.65 pesos.

Los trabajadores que deban recibir una prima vacacional superior a los 1,759.65 pesos, se les descontará lo correspondiente al ISR (Impuesto Sobre la Renta).

AO