Pensión IMSS e ISSSTE: ¿Qué Adultos Mayores Reciben Doble Aguinaldo en 2026?

Uno de los momentos más esperados por los mexicanos está a punto de llegar: el pago del aguinaldo y será muy especial para algunos pensionados del IMSS y del ISSSTE, quienes tendrán la posibilidad de cobrar doble.

Por ello, acá en N+ te decimos si estás entre los afortunados que obtendrán este beneficio y qué se necesita para recibir el pago de esta prestación de ley dos veces.

Como sabes, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) ofrecen el pago de un aguinaldo anual a sus pensionados.

En el caso de los beneficiarios del IMSS, solo se otorga a aquellos pensionados por cesantía en edad avanzada o vejez bajo el amparo de la Ley del Seguro Social de 1973 y el pago equivale a una mensualidad.

En el caso de la Pensión ISSSTE, el aguinaldo se otorga a los beneficiarios bajo el Régimen Décimo Transitorio, quienes reciben un pago correspondiente a 40 días de la cuota pensionaria.

¿Qué pensionados reciben doble aguinaldo en 2026?

Los adultos mayores que pueden recibir el pago de un aguinaldo doble son aquellos que recibirán la prestación de ley por parte del IMSS o ISSSTE y que además son parte del programa de Vinculación Productiva de INAPAM.

Esta iniciativa busca que personas de la tercera edad obtengan empleos remunerados, así como actividades voluntarias que generen un ingreso para los adultos mayores, conforme a su oficio, habilidad o profesión.

El programa de Vinculación Productiva del INAPAM ofrece un sueldo base, además de todas las prestaciones que se establecen en la Ley Federal del Trabajo (LFT), como lo son el reparto de utilidades y el pago de aguinaldo 2026.

Es importante señalar que el INAPAM solo actúa como intermediario entre las empresas y los adultos mayores de 60 años, por lo que es responsabilidad de las compañías ofrecer el contrato con las prestaciones que obliga la ley.

¿Cuándo depositan doble aguinaldo en 2026?

Debido a que se trata de diferentes instituciones y empresas, los pensionados recibirán en fechas distintas el pago de sus aguinaldos, sin embargo, para antes del 20 de diciembre de 2026, los beneficiarios ya habrán cobrado ambos depósitos.

Pago de aguinaldo del IMSS: Noviembre 2026.

Pago de aguinaldo del ISSSTE: Noviembre 2026 y Enero 2027.

Pago de aguinaldo de Vinculación Productiva de INAPAM: Antes del 20 de diciembre de 2026.

Si ya estás pensionado por el IMSS o ISSSTE y te interesa incorporarte al programa de Vinculación Productiva, debes acudir a una oficina del INAPAM y pedir el formato de solicitud de inclusión social, una vez que hayas hecho esto te entrevistará un promotor y podrás escoger una oferta de trabajo que llame tu atención.

PPP