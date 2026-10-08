Internacional

Razones por las que las Viviendas Se Han Vuelto Inalcanzables en el Mundo

Los precios han aumentado en muchos países debido a factores que van desde el material de construcción hasta la oferta y demanda

Edificio de departamentos.Foto: Pixabay | Ilustrativa

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