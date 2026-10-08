Razones por las que las Viviendas Se Han Vuelto Inalcanzables en el Mundo

Derivado del caso de María del Carmen Abascal, quien murió a los 87 años dos semanas después de ser desalojada del hogar que alquiló durante siete décadas en Madrid, se visibilizó en las últimas semanas el problema de vivienda que enfrenta la población, no solo en España sino en todo el mundo.

De acuerdo con un informe de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), en las últimas tres décadas los precios reales de la vivienda han aumentado en casi todos los países de la organización, y la proporción del gasto de vivienda en el total de consumo también ha ido en aumento.

Esta situación ha generado preocupación, pues los ingresos no siguen el ritmo de este incremento, los altos precios implican que los hogares deben destinar una mayor proporción de su presupuesto para la hipoteca o el alquiler.

Las tasas de propiedad de vivienda disminuyeron en varios países de la OCDE, principalmente entre los jóvenes.

Como consecuencia, más personas han recurrido a los alquileres, lo que ha provocado un aumento en su costo.

Pero ¿qué factores impulsan la crisis de asequibilidad de la vivienda en los países de la OCDE?

Por el lado de la oferta, el incremento de los costos de construcción, la escasez de mano de obra, las tasas de interés más altas que incrementan el costo de la financiación de la construcción, las políticas restrictivas de uso del suelo, la disponibilidad limitada de terrenos en áreas de alta demanda, los efectos de los alquileres a corto plazo en algunas áreas y la baja en la inversión pública en vivienda limitan la producción de casas nuevas.

Al mismo tiempo, las presiones de la demanda, incluidos los cambios demográficos, como el envejecimiento de la población, flujos migratorios y cambios hacia hogares más chicos y numerosos, ejercen una presión extra sobre una oferta que ya es limitada.

Para abordar la crisis de asequibilidad de la vivienda, muchos países de la OCDE están explorando formas de aumentar la oferta de hogares de alquiler asequibles y sociales.

Por su parte, David Ireland, director ejecutivo de World Habitat, un centro de innovación y análisis sobre la vivienda, publicó en febrero de 2026 que los inquilinos se enfrentan a una crisis del coste de la vida.

Esto implica que el precio de los bienes y el mercado de alquiler superan los ingresos de las personas, lo que obliga a buscar opciones de hogar más pequeñas o recortar gastos.

"Sin viviendas realmente asequibles, las personas con ingresos más bajos corren el riesgo de verse obligadas a abandonar la vivienda por completo y acabar sin hogar", se lee en el texto Por qué la vivienda se volvió tan inasequible y cómo solucionarlo.

El autor va más allá de las explicaciones de oferta y demanda (escasez de vivienda) y se centra en un tema macroeconómico. Recuerda que durante las últimas décadas, los bancos centrales del mundo han imprimido más dinero para estabilizar la economía, pero devalúa el dinero frente a activos.

Ireland afirma que ahora se tiene más dinero persiguiendo "los mismos activos (incluyendo vivienda y tierra)", lo que genera que estos aumenten de precio más rápido que los salarios, "un fenómeno también conocido como inflación de precios de activos. Esto hace que la propiedad sea inasequible para la gente común".

Pero no solo se enfoca en la adquisición o compra de un bien inmueble, sino que también tiene un impacto en el mercado de alquiler o renta.

"A medida que la propiedad se encarece, los propietarios trasladan esos costos a los inquilinos, lo que aumenta los alquileres. Las personas con ingresos más bajos a menudo se ven obligadas a reducir el tamaño de sus viviendas o a mudarse a viviendas de menor calidad".

Entonces, el tema económico ahora se vuelve social, ya que este desplazamiento provoca hacinamiento, alojamientos deficientes, carencia de servicios y problemas de seguridad.

Ahora bien, la misma ONU-Habitat publicó el Informe Mundial sobre las Ciudades 2026. La crisis mundial de la vivienda: vías para la acción, donde señaló que este problema es "consecuencia de décadas de inversión insuficiente, rápida urbanización, inestabilidad económica y desplazamientos provocados por conflictos y desastres".

"El informe también considera la vivienda como un factor clave para la acción climática y la resiliencia urbana, destacando la necesidad de soluciones de vivienda energéticamente eficientes y bajas en carbono, así como de infraestructuras urbanas resilientes".

En diciembre de 2024, Hites Ahir, oficial principal en el Departamento de Estudios del Fondo Monetario Internacional (FMI), abordó el tema del acceso a la vivienda y concluyó que el precio elevado de los inmuebles se explicaba "en gran medida por el simple hecho de que no hay suficientes viviendas a la venta". Si bien se enfoca en la adquisición de inmuebles, la medida también puede aplicar para la renta.

Afirmó que ayudar a los compradores con distintos mecanismos de crédito o subvenciones no da resultado al final del día, ya que la solución debe venir de políticas centradas del lado de la oferta. "Pero más que nada, tenemos que construir más vivienda".

¿Y cuál es la importancia de tener una casa donde vivir? De acuerdo con ONU-Habitat, programa de Naciones Unidas para los Asentamientos Humanos, en su informe anual 2025 señaló que una vivienda adecuada es un derecho fundamental que fomenta la equidad, la inclusión social, el acceso a oportunidades y una mejor calidad de vida en ciudades.

Pero su impacto no solo es nuclear, es decir, en el seno familiar, sino que se extiende a lo social al prevenir y abordar desafíos urbanos como "la falta de asequibilidad, el desplazamiento y el crecimiento de asentamientos informales".

Con información de N+.

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