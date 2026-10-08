Seguridad

Localizan a Hombre Sin Vida Dentro de un Canal de Irrigación en Ciudad Juárez

El reporte fue realizado por personal de supervisión del Centro de Emergencias y Respuesta Inmediata

Hallan a hombre sin vida dentro de un canalHallan a hombre sin vida dentro de un canal. Foto: N+

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Autoridades de Ciudad Juárez investigan la muerte de un hombre encontrado en un canal. La Fiscalía trabaja para esclarecer los hechos.

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