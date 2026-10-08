Localizan a Hombre Sin Vida Dentro de un Canal de Irrigación en Ciudad Juárez

La tarde de este miércoles, un hombre fue localizado sin vida dentro de un canal de irrigación ubicado sobre la carretera Juárez–El Porvenir, a la altura del cruce con la calle Fernando Herrera, en la colonia Loma Blanca, en Ciudad Juárez.

De acuerdo con lo señalado por las autoridades, el reporte al número de emergencias 911 fue generado por personal de supervisión del Centro de Respuesta Inmediata (CERI), quienes solicitaron la intervención de elementos de Seguridad Pública tras percatarse de la presencia de una persona dentro del canal.

Hasta el lugar arribaron elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, quienes confirmaron el hallazgo y procedieron a resguardar la zona, a fin de permitir que elementos de la Fiscalía General del Estado llevaran a cabo las investigaciones correspondientes.

Posteriormente, se solicitó la presencia de una unidad del Servicio Médico Forense para efectuar el levantamiento del cuerpo y trasladarlo a sus instalaciones, donde se le practicará la necropsia correspondiente para determinar la causa de muerte.

Hasta el momento no se ha emitido mayor información al respecto. Se espera que, una vez que concluyan las investigaciones, se pueda dar a conocer la identidad de la víctima, así como información sobre los hechos.