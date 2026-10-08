Itzel Busca Justicia por Irregularidades en su Proceso; Estuvo Meses en Prisión

Por más de cinco meses, Itzel Ruiz, estudiante de medicina en la UNAM, pasó sus noches y días en el penal de Santa Marta Acatitla, acusada por su pareja de acoso y delitos contra la intimidad sexual.

La historia que llevó a Itzel a la cárcel, sin juicio ni sentencia, inició en febrero de 2022, cuando conoció a Alfredo e inició una relación que nunca fue noviazgo, donde hubo violencia, abuso y presión para grabar y vender contenido sexual.

“Lo que desató todo en esta relación fue que él me pedía constantemente grabarnos cuando teníamos relaciones sexuales”, indicó Itzel.

Ella descubrió que Alfredo tenía videos sexuales con otras parejas, al confrontarlo él la habría violentado y después la denunció.

“Él me ahorcó y tuvimos una discusión muy fuerte. Me mete una denuncia por delito a la intimidad sexual agravada, donde él dice que yo era la que pues lo grababa sin su consentimiento me aplica la ley Olimpia”, aseguró.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Estudiante Desaparecida de la UNAM Estaba en Penal por Delitos a Intimidad de su Pareja

El 1 de octubre de 2025 Itzel fue citada a una audiencia en los juzgados penales y ya no regresó a su casa.

La estudiante de Medicina explicó:

“La Ministerio Público le dice a la jueza que yo he sido muy agresiva con él, que él teme de su integridad y que la víctima pues corría riesgo. Entonces la jueza dice, sí, tiene razón, resulta procedente, se va Itzel a Santa Marta. Me vinculan a proceso y me envían a Santa Marta como prisión preventiva justificada”

Su asesor legal, Axel Guerrero, denuncia que Itzel fue tratada como culpable sin realizarse ninguna investigación y sin perspectiva de género.

“No tenía elementos suficientes para imponer una medida cautelar tan gravosa como la prisión preventiva. No se aplicó una perspectiva de género en el caso de Itzel.

Permaneció incomunicada por días y entró en depresión.

“Yo estaba mal, muy mal. Sinceramente, pues yo dije, me voy a suicidar. Yo dije, yo estoy aquí, no quiero vivir”, relató.

Tras cinco meses, Itzel salió del penal femenil por un amparo que calificó exagerada la prisión preventiva.

Hoy el proceso judicial sigue abierto, ella busca retomar su vida y mantiene firme su exigencia de justicia en el caso por las irregularidades que enfrentó.

“Desafortunadamente el delito que se le atribuye a Itzel, dadas las penalidades, no alcanza, permítame la expresión, una suspensión condicional del proceso. Lo que va a impactar en la vida de Itzel porque va a quedar con antecedentes penales”, explicó Guerrero.

Itzel asegura estar decepcionada:

“Sí, me siento... decepcionada de las autoridades, me siento frustrada, me siento triste. Y siento que no hay justicia”.

Con información de Alan Gilberto Hernández.

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