Seguridad

Itzel Busca Justicia por Irregularidades en su Proceso; Estuvo Meses en Prisión

Por acoso y delitos contra la intimidad sexual estuvo presa en el penal de Santa Martha Acatitla. Una jueza determinó aplicarle prisión preventiva, sin tomar en cuenta la perspectiva de género

Itzel Ruiz pasó más de 5 meses en prisión.Foto: N+

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