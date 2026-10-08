Dan el Último Adiós a Dariana 'N', Víctima de Feminicidio en Teziutlán, Puebla

Entre flores, oraciones y muestras de solidaridad, familiares, amigos y habitantes del municipio de San Juan Xiutetelco dieron el último adiós a Dariana Valencia Serrano, la adolescente de 15 años cuya muerte conmocionó a la Sierra Nororiental de Puebla.

En la capilla de la colonia Roma se realizó la misa de cuerpo presente, donde personas cercanas a la familia se reunieron para despedir a la joven y acompañar a sus seres queridos en medio del dolor.

Al terminar la ceremonia religiosa, la carroza fúnebre partió rumbo al Panteón Municipal de San Juan Xiutetelco, en un recorrido acompañado por familiares, amigos y vecinos.

Dariana era originaria de la demarcación antes mencionada y estudiaba en la Escuela Secundaria Federal Antonio Audirac, ubicada en el Pueblo Mágico de Teziutlán.

Su muerte fue confirmada después de que fuera reportada como desaparecida tras salir de clases. Su cuerpo fue localizado posteriormente en el Barrio de Xoloco de dicho municipio el pasado 6 de octubre de 2026.

El caso es investigado por la fiscalía de puebla bajo la línea de feminicidio, mientras que en la región familiares y ciudadanos han exigido que se esclarezcan los hechos y se haga justicia.

Con información de N+

GMAZ