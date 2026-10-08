Homicidios

Detienen a Menor de Edad Presunto Asesino de Dariana 'N' en Teziutlán, Puebla

El joven fue captado en el momento en que las autoridades le leyeron sus derechos durnate la detención

Abraham 'N' tendría relación con la desaparición y muerte de la joven.Abraham 'N' tendría relación con la desaparición y muerte de la joven. Foto: Alberto Tejeda

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Abraham 'N', de 17 años, es detenido en Puebla por el feminicidio de Dariana 'N'. La captura ocurre en medio de protestas por justicia.

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