Detienen a Menor de Edad Presunto Asesino de Dariana 'N' en Teziutlán, Puebla

Un menor de 17 años identificado como Abraham 'N' alias 'Zancudo' fue detenido en calles del municipio de Teziutlán, en el estado de Puebla, por presuntamente estar relacionado con el asesinato de Dariana 'N' de 15 años.

Así lo confirmó la presidenta municipal Karla Martínez Gallegos, quien reveló que el adolescente fue detenido mientras se realizaban manifestaciones para pedir justicia por la menor.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Protestaron por la Muerte de Dariana 'N' en Calles de Teziutlán, Puebla

De acuerdo con el Registro Nacional de Detenciones, el 'Zancudo' fue aprehendido por agentes de la Fiscalía General del Estado de Puebla (FGE) a las afueras de la Casa de Justicia en la calle Mesilla, entre Minero y Ángeles de la colonia Industrial Minera de Teziutlán.

El joven quedó a disposición del agente del Ministerio Público en el área de seguridad del Juzgado de Control para Adolescentes, donde se definirá su situación jurídica, luego del feminicidio de la menor de edad ocurrido el pasado lunes 5 de octubre pasado en la demarcación.

Con información de N+

JAPR