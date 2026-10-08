Embajada de México en Arabia Saudita Emite Recomendaciones tras Explosiones en Riad

La Cancillería y la Embajada de México en Arabia Saudita emitieron una serie de recomendaciones preventivas para la comunidad mexicana en el país de Medio Oriente. El aviso llega después de las explosiones que sacudieron la capital, Riad. Una de estas detonaciones se reportó desde el aeropuerto internacional de Riad.

Las fuerzas hutíes afirman que atacaron Arabia Saudita desde Yemen con misiles balísticos. Ante la creciente tensión en la zona, la Embajada de México en Arabia Saudita y la Secretaría de Relaciones Exteriores emitieron un aviso donde señalaron que siguen con atención los acontecimientos recientes.

La SRE señaló que está en contacto permanente con las autoridades de Arabia Saudita, así como con otras representaciones diplomáticas en Riad. Según se lee en el aviso, la Cancillería reiteró que las autoridades saudís “no han decretado ninguna medida de emergencia, por lo cual se recomienda actuar con tranquilidad”.

No obstante, el aviso advierte que, ante cualquier cambio repentino en la situación actual, se recomienda a todos los connacionales en el país revisar que su pasaporte tenga una vigencia mayor a seis meses y tener a la mano su permiso de residencia o visa, así como otros documentos de importancia.

También piden verificar la situación de sus vuelos en el aeropuerto de Riad con aerolíneas, en caso de viajar desde y hacia Arabia Saudita; atender llamados de la autoridad de Protección Civil para refugiarse en un lugar seguro, en sus domicilios o en sus centros de trabajo en caso de emergencia; y evitar la difusión en redes sociales de videos o fotografías con imágenes relacionadas con el conflicto en la región.

Además, la Embajada de México en Arabia Saudita señaló que el teléfono para atender emergencias es +966557539374. Se pueden hacer consultas y programar citas para renovar el pasaporte en el correo cons.arabia_saudita@sre.gob.mx.

Los rebeldes hutíes de Yemen, que cuentan con el apoyo de Irán, se atribuyeron la responsabilidad del nuevo ataque contra el Aeropuerto Internacional Rey Jalid de Riad. Aseguraron que el misil balístico causó daños, aunque no aprobaron pruebas sobre sus dichos.

El mayor general Turki al-Malki, portavoz de la coalición liderada por Arabia Saudí que combate a los hutíes, aseguró que interceptaron y destruyeron dos misiles balísticos lanzados por los hutíes hacia Riad. También habrían derribado un misil balístico que se dirigía hacia Khamis Mushait, el suroeste del país, cerca de la frontera con Yemen.