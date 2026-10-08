Internacional

Embajada de México en Arabia Saudita Emite Recomendaciones tras Explosiones en Riad

La Cancillería y la Embajada de México en Riad dieron recomendaciones de seguridad a los connacionales en el país, así como en la región de Medio Oriente

Aeropuerto de Riad, Arabia SauditaSRE emite aviso tras explosiones en Arabia Saudita. Foto: AP

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