Peso Mexicano se Hunde tras Minuta del Banxico que Abrió la Puerta a Nuevos Recortes de Tasa

El peso mexicano registró el jueves el peor desempeño entre una cesta de monedas principales, después de que la minuta de la más reciente reunión del Banco de México abrió la puerta a posibles recortes de la tasa clave de interés si la inflación continúa cediendo.

La perspectiva de menores rendimientos en México amenaza con reducir el diferencial frente a Estados Unidos, en un contexto en el que se espera que la Reserva Federal (Fed) siga elevando el costo de los créditos, restando atractivo a las operaciones de carry trade que durante años han apuntalado a la divisa local.

La moneda cotizaba en 18.19 unidades hacia el cierre de los negocios, con una pérdida del 1.2%, pese a que el dólar estadounidense cedió impulso durante la sesión a medida que se moderó una subida de los rendimientos de los bonos de la zona euro.

Según la minuta, tres de los cinco miembros de la junta de gobierno de Banxico consideraron que podrían evaluarse futuros recortes de tasas si mejora el panorama inflacionario. Aun así, los funcionarios señalaron que el balance de riesgos para la inflación sigue sesgado al alza.

Datos publicados por la mañana mostraron que el índice general de precios al consumidor se aceleró en septiembre, aunque menos de lo previsto. El componente subyacente, en tanto, continuó moderándose, pero se mantuvo en la parte alta del rango objetivo.

El peso ha estado bajo presión desde que la Fed elevó su tasa a mediados de septiembre y anticipó nuevos ajustes, mientras que Banxico mantuvo la suya sin cambios y descartó responder mecánicamente a los movimientos de la autoridad estadounidense.

En medio de las turbulencias, la moneda llegó a negociarse durante el día en 18.23 unidades por dólar y analistas no descartan que podría seguir bajo presión.

La Bolsa Mexicana de Valores (BMV), por su parte, retomó la tendencia positiva de las últimas jornadas, que fue interrumpida el miércoles por un ajuste de posiciones, mientras los inversores se preparan para el próximo inicio de la temporada de reportes corporativos del tercer trimestre.

El índice S&P/BMV IPC subió un 0.52% a 64 mil 986.91 puntos, con lo que recuperó parte de la caída del 1% registrada el miércoles.

En el mercado secundario de deuda, el rendimiento del bono gubernamental a 10 años cayó siete puntos básicos a un 9.32%, mientras que la tasa a 20 años descendió cinco puntos base, a 9.76%.

AMP