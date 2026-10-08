Economía

Peso Mexicano se Hunde tras Minuta del Banxico que Abrió la Puerta a Nuevos Recortes de Tasa

Tres de los cinco miembros de la junta de gobierno de Banxico consideraron que podrían evaluarse futuros recortes de tasas

Dólares estadounidenses. Foto: N+Dólares estadounidenses. Foto: N+
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