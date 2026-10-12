'No Creo que Fuera el Final': La Última Publicación de RJ Mitte 5 Días Antes de su Muerte

La muerte del actor RJ Mitte a los 34 años de edad generó una rápida respuesta por parte de la gran base de fanáticos de 'Breaking Bad' y de miles de personas, pues hasta hace unos días seguía activo en sus cuentas de redes sociales y otorgaba entrevistas. Una de estas últimas declaraciones gira en torno a las preguntas sin respuesta para la familia White.

En la aclamada serie interpretó a Walter White Jr., un integrante de la familia de Heisenberg, la cual generó una gran recepción por parte del público. Por ello, incluso 13 años después de que se transmitió el último capítulo, seguía siendo un tema de conversación.

Los representantes de Mitte confirmaron la noticia del fallecimiento este lunes e indicaron que murió en Brownsville, Texas, según el medio Deadline. La causa de su muerte no fue revelada de inmediato.

¿Cuál fue la última publicación de RJ Mitte?

En su cuenta de Instagram, el pasado 7 de octubre compartió un fragmento de una entrevista en la que le preguntaban sobre si los espectadores ya habían visto el final de la familia White o quedó un cabo suelto.

"No creo que fuera el final. Creo que ese fue el final del camino de Heisenberg, pero no el de Skyler, White y Holly", dijo a The Joe Vulpis Podcast.

"Creo que aún había muchas preguntas sobre ellos que no fueron ni serán resueltas", agregó.

El creador del podcast, Joe Vulpis, expresó sus condolencias a su familia y recordó la reciente conversación con Mitte.

"Hace poco tuve el honor de conversar con RJ Mitte y puedo decir sinceramente que era una persona increíble, amable y de gran nobleza", escribió.

Además de su trabajo actoral, RJ Mitte fue el portavoz de campañas a favor de la inclusión de artistas con discapacidades en las artes y los medios de comunicación.