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'No Creo que Fuera el Final': La Última Publicación de RJ Mitte 5 Días Antes de su Muerte

En una de sus últimas entrevistas, afirmó que aún había preguntas sin respuesta alrededor de la familia White, que era central en la serie 'Breaking Bad'

RJ MitteEl actor RJ Mitte, quien interpretó al hijo de Walter White en Breaking Bad, murió a los 34 años. Foto: Reuters
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