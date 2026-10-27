¿A Qué Hora y Cómo Ver 'Operación Cisne Negro'? Documental de ViX Sobre la Cacería de 'El Chapo'

Detrás de la fuga y recaptura de Joaquín "El Chapo" Guzmán hay una versión oficial y decenas de detalles que no se conocen. Decisiones a destiempo, pistas y momentos críticos serán revelados en 'Operación Cisne Negro', el documental de ViX, producido por N+ Docs, que reconstruye el minuto a minuto de los seis meses que sacudieron a México tras el escape del criminal más buscado.

A través de testimonios inéditos, revelaciones exclusivas y más de 40 minutos de imágenes nunca antes vistas, se da seguimiento al despliegue que realizó el gobierno mexicano para tratar de resarcir el lugar al que llegaron después de que se burlara la seguridad que se presumía en El Altiplano.

¿De qué trata 'Operación Cisne Negro'?

Es una reconstrucción minuto a minuto de los seis meses que sacudieron a México tras la fuga de Joaquín "El Chapo" Guzmán, del penal de máxima seguridad del Altiplano.

El documental narra los hechos, decisiones y momentos que marcaron una de las 'cacerías' más complejas de la historia criminal reciente, desde la perspectiva de quienes protagonizaron la fuga y la persecución. 'Operación Cisne Negro' presenta nuevas versiones de una persecución donde el tiempo se convirtió en el mayor enemigo.

Esta producción fue realizada por el equipo detrás de 'PRI, Crónica del fin' y dirigida por Héctor Laso, quien también ha participado en 'El Encanto del Águila' y '19S Memoria colectiva'.

¿A qué hora y cómo ver 'Operación Cisne Negro'?

El documental consta de dos episodios de 60 minutos, los cuales serán estrenados de manera exclusiva a través de ViX este martes 27 de octubre.

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El estreno lo encontrarás disponible a partir de las 00:01 horas del 27 de octubre de 2026.