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¿A Qué Hora y Cómo Ver 'Operación Cisne Negro'? Documental de ViX Sobre la Cacería de 'El Chapo'

Esta producción original de N+ Docs reconstruye el minuto a minuto con acceso a material inédito, información de inteligencia y testimonios de quienes estuvieron al frente de la persecución.

El Chapo en la serie documental Operación Cisne Negro de ViX'Operación Cisne Negro' es un documental original de ViX producido por N+ Docs. Foto: ViX
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